Hơn 20 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung 2025

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường hot xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

STTTrườngChi tiết xét tuyển bổ sung
1Đại học Công thương TP.HCMTại đây
2Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
3Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
4Học viện Hàng không Việt NamTại đây
5Đại học Phenikaa Tại đây
6Đại học CMC Tại đây
7Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
8Đại học Văn Lang Tại đây
9Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM Tại đây
10Đại học Công nghiệp VinhTại đây
11Đại học Công nghiệp Việt Trì Tại đây
12Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tại đây
13Đại học FPTTại đây
14Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
15Đại học Tôn Đức Thắng Tại đây
16Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội Tại đây
17Đại học Hòa Bình Tại đây
18Đại học Quốc tế Hồng BàngTại đây
19Đại học Tân Tạo Tại đây
20Đại học Bách khoa TP.HCMTại đây
21Đại học Nha TrangTại đây
22Đại học Đông ĐôTại đây
23Đại học Nguyễn Tất Thành Tại đây
24Đại học Công nghệ TP.HCMTại đây
25Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM Tại đây

Bộ GD&ĐT thông tin, từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Kim Anh
