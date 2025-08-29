Loạt ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 29 năm 2025

(VTC News) -

Y khoa, Quan hệ quốc tế, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, Trí tuệ nhân tạo... nằm trong nhóm ngành đào tạo có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh 2025, đều từ 29 điểm trở lên, có ngành chạm ngưỡng tuyệt đối 30/30.

STT Ngành Trường Điểm chuẩn 1 Y khoa (nữ miền Bắc) Học viện Quân y 30 2 Quan hệ quốc tế Học viện Khoa học quân sự 30 3 Sư phạm tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 30 4 Sư phạm tiếng Trung Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 30 5 Sư phạm tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 30 6 Sư phạm tiếng Trung Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 30 7 Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 29,92 8 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 29,84 9 Trí tuệ nhân tạo AI Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM 29,6 10 Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 29,57 11 Trí tuệ nhân tạo Đại hoc Bách Khoa Hà Nội 29,39 12 Trí tuệ nhân tạo Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 29,39 13 Sư phạm Hóa Đại học Sư phạm TP.HCM 29,38 14 Học viện Kỹ thuật Quân sự 29,25 15 Khoa học máy tính Đại học Bách Khoa Hà Nội 29,19 16 Sư phạm Toán Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.HCM 29,18 17 Ngôn ngữ Anh Học viện Khoa học quân sự 29,17 18 Sư phạm Ngữ văn Đại học Sư phạm TP.HCM 29,07 19 Sư phạm Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội 29,06 20 Y khoa (nữ miền Nam) Học viện Quân y 29,03

Sau khi điểm chuẩn được công bố, trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.