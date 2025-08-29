  • Zalo

Loạt ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 29 năm 2025

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận hàng loạt ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 29, dưới đây là thông tin chi tiết.

Y khoa, Quan hệ quốc tế, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, Trí tuệ nhân tạo... nằm trong nhóm ngành đào tạo có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh 2025, đều từ 29 điểm trở lên, có ngành chạm ngưỡng tuyệt đối 30/30.

STTNgànhTrườngĐiểm chuẩn
1Y khoa (nữ miền Bắc)Học viện Quân y30
2Quan hệ quốc tếHọc viện Khoa học quân sự30
3Sư phạm tiếng AnhĐại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội30
4Sư phạm tiếng TrungĐại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội30
5Sư phạm tiếng AnhĐại học Ngoại ngữ, Đại học Huế30
6Sư phạm tiếng TrungĐại học Ngoại ngữ, Đại học Huế30
7Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến)Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM29,92
8Sư phạm Lịch sử - Địa lýĐại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội29,84
9Trí tuệ nhân tạo AI Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM29,6
10Sư phạm Tiếng AnhĐại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM29,57
11Trí tuệ nhân tạo Đại hoc Bách Khoa Hà Nội29,39
12Trí tuệ nhân tạo Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM29,39
13Sư phạm HóaĐại học Sư phạm TP.HCM29,38
14Học viện Kỹ thuật Quân sự29,25
15Khoa học máy tính Đại học Bách Khoa Hà Nội29,19
16Sư phạm Toán Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.HCM29,18
17Ngôn ngữ Anh Học viện Khoa học quân sự29,17
18Sư phạm Ngữ văn Đại học Sư phạm TP.HCM29,07
19Sư phạm Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội29,06
20Y khoa (nữ miền Nam)Học viện Quân y29,03

Sau khi điểm chuẩn được công bố, trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Kim Anh
