Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Ông Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết trong quá trình triển khai xét tuyển đại học chính quy năm 2025, trường áp dụng quy đổi điểm từ các chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.

Trong quá trình thực hiện, do sai sót trong khâu xử lý dữ liệu, một số thí sinh bị tính điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển. Sai sót này không xuất phát từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mà do việc xử lý dữ liệu thuộc quy trình nghiệp vụ xét tuyển của trường.

Việc này khiến 75 thí sinh bị rơi vào tình trạng đỗ ảo, trượt oan. Điểm của 75 thí sinh bị tính không chính xác. Đây là điều không ai mong muốn trong xét tuyển.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo sự việc lên Bộ GD&ĐT xin ý kiến và phối hợp xử lý. Do những thí sinh này không thể xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhà trường cũng không thể biết được nguyện vọng tiếp theo của thí sinh ở trường nào. Vì vậy, trường đã liên hệ từng thí sinh để tìm hiểu, sau đó liên hệ với các trường bạn để xét tuyển cho thí sinh.

Đối với thí sinh đỗ thành trượt, nhà trường liên hệ trực tiếp để thông báo kết quả trúng tuyển điều chỉnh theo nguyện vọng trúng tuyển có thứ tự liền kề sau. Đồng thời, trường gửi công văn đến các trường đại học nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển mới. Có 42 em từ đỗ thành trượt và được xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

Có 33 thí sinh từ trượt thành đỗ và được trường gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học theo nguyện vọng vào trường.

Ông Đạo gửi lời xin lỗi tới 75 thí sinh vì sự cố không mong muốn đã ảnh hưởng tới tâm lý của các em. Nhà trường luôn đảm bảo quyền lợi tối đa của thí sinh, đồng thời công khai, minh bạch và phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc giám sát xử lý này.