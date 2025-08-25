  • Zalo

Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội 2025

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, hàng loạt trường đại học, học viện tại Hà Nội lên kế hoạch cho tân sinh viên nhập học, kéo dài đến đầu tháng 9.

Các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nhập học
1Đại học Bách khoa Hà NộiNhập học trực tiếp: 3-6/9
2Đại học Kinh tế Quốc dânNhập học trực tuyến: 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8
3Đại học Ngoại thương

- Kê khai thông tin nhập học trực tuyến: 10h ngày 26/8 đến 17h ngày 30/8

- Nhập học trực tiếp: 3-5/9

4Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Nhập học trực tuyến: Từ 17h ngày 25/8 đến hết ngày 12/9

- Nhập học trực tiếp: 11-12/9

5Học viện Ngân hàngNhập học trực tiếp: 27-29/8
6Đại học Y Hà Nội

- Nhập học trực tuyến: 26/8-3/9

- Nhập học trực tiếp: 8/9

7Đại học Dược Hà NộiNhập học trực tiếp: 3-5/9
8Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Nhập học trực tuyến: Từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 30/8

- Nhập học trực tiếp: 7/9

9Học viện Y Dược học cổ truyền Việt NamNhập học trực tiếp: 9-10/9
10Đại học Công nghệ Giao thông Vận tảiNhập học trực tiếp: 28/8
11Đại học Y tế Công cộng

- Nhập học trực tuyến: 23/8-4/9

- Nhập học trực tiếp: 5-7/9

12Đại học Lao động - Xã hộiNhập học trực tiếp: 28-29/8
13Học viện Chính sách và Phát triểnNhập học trực tuyến: 24-30/8
14Đại học Xây dựng Hà NộiNhập học trực tuyến: 27-31/8
15Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 28/8
16Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 26/8
17Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 24/8
18Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 27-28/8
19Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 26/8
20Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 24/8
21Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 28-29/8
22Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 27/8
23Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà NộiNhập học trực tiếp: 28/8
24Đại học Hà NộiNhập học trực tiếp: 6-7/9
25Đại học Thương mạiNhập học trực tuyến: Trước 17h ngày 3/9
26Đại học Công nghiệp Hà NộiNhập học trực tuyến: 23/8-5/9
27Đại học Sư phạm Hà NộiNhập học trực tuyến: 27-28/8
28Đại học Mở Hà NộiNhập học trực tuyến: 24-30/8
29Đại học Giao thông Vận tảiNhập học trực tuyến: 24-30/8
30Đại học Mỏ - Địa chất

- Nhập học trực tuyến: 30/8-5/9

- Nhập học trực tiếp: 6-7/9

31Đại học Điện lựcNhập học trực tuyến: 26/8-7/9
32Học viện Nông nghiệp Việt NamNhập học trực tiếp: 24-30/8
33Học viện Phụ nữ Việt NamNhập học trực tiếp: 26-27/8
34Học viện Thanh thiếu niên Việt NamNhập học trực tiếp: 12-13/9
35Học viện Hành chính và Quản trị công

- Nhập học trực tuyến: 9-13/9

- Nhập học trực tiếp: 15-16/9

36Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội- Nhập học trực tuyến: 23-31/8
37Đại học PhenikaaNhập học trực tiếp: 25-30/8
38Đại học Thăng Long

- Nhập học trực tuyến: 25/8-2/9

- Nhập học trực tiếp: 3-5/9

39Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhập học trực tuyến và trực tiếp: 25/8-12/9

40Đại học Nguyễn Trãi

- Nhập học trực tuyến: 23-24/8

- Nhập học trực tiếp: 25-29/8

41Đại học CMC

Nhập học trực tiếp: 24-25/8

Sau khi công bố điểm chuẩn và tổ chức nhập học, các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Kim Anh
