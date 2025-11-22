Hơn 130 cán bộ, chiến sỹ Công an Đồng Nai đến Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục bão lũ

(VTC News) -

Ngày 22/11, Công an Đồng Nai tổ chức đưa đoàn công tác gồm 131 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Theo Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hoạt động này thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng chí, đồng bào của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng.

Ngay trong những ngày đầu mưa lũ, Công an Đồng Nai đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk.

Công an Đồng Nai đưa 131 cán bộ, chiến sỹ đến Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: CAĐN)

Đoàn công tác khẩn trương lên đường hỗ trợ người dân. (Ảnh: CAĐN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk sáng 22/11, sau khi trải qua cơn bão số 13, từ ngày 15/11 đến ngày 21/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh có 27 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 8 người mất tích, 2 người bị thương.

Đợt lũ lịch sử đang gây thiệt hại đặc biệt lớn cho toàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Minh Minh)

Đợt lũ này gây thiệt hại đặc biệt lớn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng; chăn nuôi 830 tỷ đồng; thủy sản khoảng 2.000 tỷ đồng; trồng trọt khoảng 1.500 tỷ đồng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía đông tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...

Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.