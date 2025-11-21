Bí thư Đắk Lắk phê bình nhiều đơn vị báo cáo chưa đúng thực tế thiệt hại mưa lũ

(VTC News) -

Lời phê bình được đưa ra tại cuộc họp khẩn ngày 21/11. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ, ngành thủy sản thiệt hại đặc biệt nặng nề nhưng không được thể hiện đúng mức trong báo cáo. Trong đó, khoảng 20 triệu con tôm hùm bị chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, khiến nghề nuôi tôm hùm tại địa phương “gần như bị xoá sổ”.

Dù nước rút tại một số xã, phường phía Đông, nhiều khu vực vẫn tiếp tục ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỉnh đang ưu tiên cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cho các khu vực còn cô lập hoặc vừa thoát lũ.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình cứu người dân bị cô lập trong nước lũ.

Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu lực lượng chức năng triển khai phương châm "nước rút đến đâu, cứu dân đến đó"; đồng thời nhấn mạnh, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực phải được ưu tiên cao nhất trong giai đoạn khẩn cấp.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ ảnh hưởng đến 40 xã, phường, gây ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt nhiều khu dân cư. Nhiều địa phương có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Thống kê đến tối 20/11, mưa lũ đặc biệt lớn ở Đắk Lắk làm 19 người chết, 6 người mất tích; 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 căn bị tốc mái; 85.700 lượt nhà bị ngập nước; 12.800 hộ dân bị cô lập; 15.300 lượt hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Lĩnh vực thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng bị cuốn trôi; hơn 500 tàu cá của ngư dân hư hỏng. Bên cạnh đó, 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi theo lũ. Hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, trường học, cơ sở y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh cũng bị hư hại ở nhiều mức độ.

Đắk Lắk đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ lịch sử gây ra

Trước tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường; yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu và bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại toàn diện, sửa chữa hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc; bố trí các điểm ở tạm an toàn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân mất nhà; đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, tập trung toàn bộ nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.