Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ

(VTC News) -

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2543 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

UBND các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực.

Các địa phương cũng được yêu cầu báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Trong những ngày qua, tại khu vực Trung Bộ xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và Nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h30 ngày 21/11, mưa lớn, sạt lở làm 52 người chết và mất tích.

Thiên tai cũng khiến 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26); 67.717 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 39.517, Khánh Hòa 9.000). Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa 50 xã/phường, Gia Lai 30 xã/phường, Đắk Lắk 34 xã/phường).

Báo cáo nêu rõ, 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.