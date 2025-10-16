Ý nghĩa đặc biệt của logo ‘Hội chợ mùa Thu 2025’

(VTC News) -

Theo ông Quách Tuấn Anh - Giám đốc marketing CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam - key visual, logo và bộ màu nhận diện của Hội chợ Mùa thu 2025 làm bật lên chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh".

Logo lấy cảm hứng từ hoa sữa 5 cánh được cách điệu thành những cánh tay hội tụ, biểu trưng cho sức mạnh kết nối con người. Sự hội tụ này ôm trọn không gian âm, tạo thành ngôi sao 5 cánh ở trung tâm, khẳng định tinh thần và khát vọng Việt Nam là cốt lõi của mọi sự phát triển.

Logo "Hội chợ mùa Thu 2025" mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Tổng thể logo bung nở như pháo hoa, thể hiện tinh thần lan tỏa mạnh mẽ, kiến tạo một "Mùa Vàng" thịnh vượng chung. Màu sắc trên logo được truyền cảm hứng từ sắc vàng đặc trưng của cảnh vật mùa Thu Việt Nam - màu của sự thịnh vượng và phát triển.

Về màu sắc chủ đạo thì bộ nhận diện được xây dựng với màu sắc gồm có: sắc vàng của mùa thu - biểu trưng cho Thịnh Vượng và mùa thu vàng; sắc cam của nắng tượng trưng cho năng lượng sáng tạo đổi mới; màu xanh dương khẳng định tinh thần hội nhập kết nối quốc tế; màu xanh lá biểu trưng cho thiên nhiên cân bằng và sự phát triển bền vững, và màu đỏ là màu của Việt Nam của niềm tự hào dân tộc.

Về phông chữ cũng là một thiết kế của người Việt, tạo nên các ngôn ngữ thị giác vừa gần gũi với hiện đại, giữ trọn tinh thần dân tộc nhưng vẫn sẵn sàng hòa nhịp với thế giới.

“Từ logo, màu sắc tới kiểu chữ và bộ nhận diện được thiết kế đồng bộ và linh hoạt trong mọi ứng dụng, từ truyền thông đến không gian triển lãm. Với bộ nhận diện này thì Hội chợ mùa thu 2025 sẽ không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một hành trình gắn kết giữa quá khứ và hiện tại - nơi bản sắc Việt Nam được lan tỏa và nơi giao thương bước vào mùa vàng thịnh vượng”, ông Quách Tuấn Anh nhấn mạnh.

Hội chợ mùa Thu là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…

Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.