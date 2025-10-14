Xét duyệt kỹ, không để hàng giả, kém chất lượng xâm nhập Hội chợ Mùa thu 2025

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm thế nào để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập Hội chợ Mùa thu 2025 tại họp báo chiều 14/10, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đã rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị uy tín.

Xét duyệt kỹ lưỡng các doanh nghiệp tham gia

“Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp cam kết về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, đồng thời có các đội quản lý thị trường thường xuyên đi kiểm tra, giám sát về nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi kiên quyết không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xâm nhập vào hội chợ”, ông Dương nói.

Về chất lượng hàng hoá và giá cả, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Quản lý thị trường là cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tiếp nhận thông tin từ khách hàng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025 trả lời câu hỏi của báo chí.

“Doanh nghiệp cũng phải ký bản cam kết về chất lượng và xuất xứ hàng hoá, đồng thời xuất trình chứng nhận để được xét duyệt tham gia hội chợ”, ông Phú nói.

Về kỳ vọng doanh thu, ông Vũ Bá Phú cho biết, đây là hội chợ lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn nên rất khó dự báo được doanh số, doanh thu.

“Tuy nhiên, với sức khuyến mại lớn, có thể có những sản phẩm hàng hoá lên đến 100%, chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự bùng nổ về doanh thu. Ngoài ra chúng tôi kỳ vọng lớn nhất là những đơn hàng được ký kết sau hội chợ.

Trong số 3.000 gian hàng với 2.500 doanh nghiệp, HTX, có hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ và hơn 300 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham gia”, ông Phú nói thêm.

Hội chợ Mùa thu 2025 được kỳ vọng sẽ đón lượng khách quốc tế lớn bởi quá trình quảng bá, truyền thông rất rầm rộ, tích cực.

Du khách được xem phim “Mưa đỏ” miễn phí

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể theo và Du lịch Hồ Anh Phong cho biết, tại Hội chợ mùa Thu, Bộ sẽ tổ chức các hoạt động thương mại, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường cho sản phẩm công nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin và truyền thông nhằm quảng bá hội chợ, thu hút khách hàng, góp phần tăng cường hợp tác, ký kết giao thương, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ các ngành công nghiệp văn hóa.

Phân khu "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" sẽ có 7 gian hàng. Gian hàng phần mềm, game có các hoạt động tổ chức giải đấu eSports, trải nghiệm game mới, giao lưu cộng đồng game, nhận quà tặng nhằm thúc đẩy giao thương, cung cấp các gói dịch vụ game phổ thông, game cao cấp phục vụ nhu cầu của người chơi; các hoạt động giao thương của doanh nghiệp.

Hội chợ Mùa thu 2025 được kỳ vọng ký kết được nhiều đơn hàng. (Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ).

Gian hàng xuất bản với các hoạt động giao lưu, bán sách được thiết kế như "ngày hội sách" nhằm tôn vinh văn hóa đọc và kết nối chặt chẽ độc giả, tác giả, nhà xuất bản; không gian Cà phê sách là nơi để gặp gỡ, ký tặng và bán sách theo giá ưu đãi.

Gian hàng điện ảnh sẽ tổ chức giao lưu với các đoàn làm phim; bố trí các gian hàng giới thiệu, kinh doanh sản phẩm và vật phẩm điện ảnh; giao thương các sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim Việt Nam. Tại đây cũng tổ chức và vận hành không gian chiếu phim (tại tầng 3 khu trung tâm hội chợ) phục vụ khán giả, trong đó có phim Mưa đỏ.

“Hội chợ lần này không chỉ là chợ để mua sắm hàng hoá chất lượng, giá cả phù hợp, mà nhiều khách hàng còn được thưởng thức nghệ thuật, thưởng thức văn hoá qua nhiều show diễn, xem phim 'Mưa đỏ' miễn phí được công chiếu tại một gian hàng trong hội chợ”, ông Phong nói.

Gian hàng nghệ thuật biểu diễn sẽ là nơi giao thương trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tổ chức giao lưu với nghệ sĩ, tìm hiểu các tác phẩm, loại hình nghệ thuật, chơi trò chơi gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống, từ đó bán các sản phẩm thủ công gắn với nghệ thuật biểu diễn (trang phục, nhạc cụ, đèn lồng, mặt nạ, con rối cạn và các vật dụng trang trí).

Gian hàng thể thao tổ chức các sự kiện biểu diễn võ thuật, khiêu vũ thể thao, giao lưu với các vận động viên; bày bán các sản phẩm dụng cụ tập luyện, trang phục thể thao, thực phẩm chức năng hỗ trợ người tập luyện thể thao.

Gian hàng mỹ thuật, thời trang, thủ công mỹ nghệ tổ chức giao thương giữa các gian mỹ thuật (tranh, điêu khắc…), thiết kế thời trang, gốm sứ được sắp đặt theo chủ đề.

Gian hàng du lịch có sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hãng lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các hãng vận chuyển. Khách hàng sẽ được tiếp cận các chương trình khuyến mãi, mua tour du lịch giá tốt nhất trong năm.