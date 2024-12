Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị xếp loại hạnh kiểm thấp

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu rõ tại Nghị định số 151/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định quy định trách nhiệm của trường trong việc tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cam kết bao gồm các nội dung: Học sinh không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không điều khiển xe gắn máy khi chưa hoàn thành chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn; phụ huynh không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Nhà trường cũng cần phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện đúng cam kết đã ký và thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với phụ huynh việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của học sinh khi tham gia giao thông;

Ngoài ra, các trường cần đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm với học sinh.

Nghị định cũng lưu ý, việc bổ trợ nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh thực hiện ngay từ khi bắt đầu vào học THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung bổ trợ gồm: phương pháp nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm khi lái xe; cấu tạo và chức năng của các bộ phận xe gắn máy, phương pháp bảo dưỡng xe, kiểm tra xe an toàn; văn hóa tham gia giao thông; trách nhiệm của người điều khiển xe cơ giới; cứu giúp người bị tai nạn giao thông; tư thế lên ngồi lái xe, xuống xe an toàn...

Nghị định yêu cầu phụ huynh không giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện đúng cam kết đã ký và trao đổi, nắm bắt thông tin với nhà trường việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của học sinh khi tham gia giao thông.