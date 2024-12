Từ 2025, xe đưa đón học sinh phải sơn màu vàng đậm

(VTC News) -

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 151/2024 của Chính phủ.

Ngoài quy định sơn màu vàng đậm, mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Với xe kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh được yêu cầu phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, xe chở học sinh thường được sơn màu vàng đậm vì màu sắc này có khả năng thu hút sự chú ý mạnh mẽ, tăng nhận diện phương tiện ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp ngăn ngừa tai nạn.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, xe chở học sinh thường được sơn màu vàng đậm vì khả năng thu hút sự chú ý. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ với ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh, điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng nhiều yêu cầu: Có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm.

Ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý trên mỗi ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong suốt chuyến đi.

Trường hợp xe từ 29 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) mà chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên, phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi xe.

Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe. Về phía người lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh; hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ em mầm non, học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình; chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tổ chức đưa đón trẻ em mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục đó.