Học sinh 58 xã, phường tại Gia Lai nghỉ học, tránh bão Kalmaegi

(VTC News) -

Sáng 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát đi thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 5/11 để phòng, tránh bão số 13 (Kalmaegi).

Thông báo trên thực hiện theo công điện chỉ đạo Ban Thường vụ Tinh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (cơn bão số 13) và mưa lũ.

Tình trạng ngập lụt tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 29/10 trước đó.

Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai chủ động cho học sinh nghi học từ chiều 5/11 đến hết ngày 77/11 để chủ động phòng, tránh bão.

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn 77 xã, phường phía tây tỉnh Gia Lai (chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa, lũ, bão diễn biến phức tạp.

Trong thời gian nghỉ học, yêu cầu giáo viên, học sinh, phụ huynh không di chuyển đến vùng nguy hiểm, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Tổ chức chằng chống trường học; tạo điều kiện cho chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân tránh bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) gia cố, chằng chống tàu thuyền vào bờ.

Chiều 4/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13, kích hoạt trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, rà soát các khu vực nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, trong đó có cả Bộ Quốc phòng và Quân khu trên địa bàn, cùng 46 ôtô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng, 147 nhà bạt, 4.364 áo phao và phao tròn… đã sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Gia Lai kích hoạt toàn lực ứng phó bão số 13 (Kalmaegi).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gây mưa lớn, lũ lớn, với đỉnh lũ dự báo vượt mọi mức từng xảy ra tại Bình Định cũ (nay là phía đông Gia Lai) nếu cường độ bão không thay đổi.

Đến nay, tâm bão dự kiến vẫn hướng thẳng vào tỉnh, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, tương ứng cấp gió từ 14 trở lên, tức siêu bão.

"Trước đây, đỉnh lũ xảy ra tại địa phương nào thì phải khẩn trương di dời dân ở đó ngay. Toàn bộ núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam) và núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc) là 2 khu vực cực nguy hiểm, nước từ đỉnh núi có thể đổ xuống như thác và quét sạch người dân nếu không kịp sơ tán. Nếu lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ quan để dân xảy ra chuyện, tôi sẽ kỷ luật nghiêm", ông Tuấn nhấn mạnh.