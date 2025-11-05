Chạy đua thời gian 'vá' bờ biển ở Đà Nẵng trước thềm bão số 13 đổ bộ

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết do tác động của bão số 12 gây mưa lớn và sóng biển xâm thực, bờ biển Hội An sạt lở rất nghiêm trọng. TP Đà Nẵng đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có những giải pháp tạm thời để hạn chế sạt lở, đặc biệt là chống chọi với cơn bão Kalmaeigi sắp đổ bộ.