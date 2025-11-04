Người Đắk Lắk đưa tôm hùm, thuỷ hải sản đi tránh bão số 13 Kalmaegi

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, ngày 4/11, dọc bờ biển xã Ô Loan, nhiều ngư dân kéo lồng bè, tàu, thuyền và đem tôm hùm, hải sản lên bờ tránh bão Kalmaegi (dự báo sẽ thành bão số 13 trên Biển Đông).

Trên biển sóng đã lớn dần, mọi công tác chuẩn bị tránh bão khẩn trương.

Người dân đưa tôm hùm giống lẫn tôm hùm thịt vào các xô hoặc thùng xốp có sục khí oxy để vận chuyển lên xe chở vào vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) hoặc đầm Môn (Khánh Hòa) để tiếp tục ươm nuôi, tránh bão.

Nhiều người nuôi tôm hùm cho hay, vì từng xảy ra thiệt hại khi bão vào, nên ngay khi nhận tin báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp, tất cả chủ bè nuôi đều chủ động di dời. Theo kinh nghiệm của người dân, việc di dời phải diễn ra từ sớm vì lúc này biển êm sóng, chưa lớn.

Theo Phòng Kinh tế xã Ô Loan, địa phương có 3 khu vực nuôi trồng thủy hải sản, trong đó khu vực Hòn Yến nuôi tôm hùm giống và tôm hùm thịt. Hiện tại bà con đã di chuyển tôm hùm giống về nơi an toàn.

Người dân khu vực xã Ô Loan lấy bao cát để chằng nhà cửa.

Chính quyền địa phương giúp người dân kéo thúng, thuyền lên bờ tránh bão.

Dọc khu vực biển Tuy Hòa, cơ quan chức năng đã cắm biển "Biển động nguy hiểm không được tắm".

Theo Chi cục thủy sản và biển đảo (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk), tính đến ngày 4/11, còn 24 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trong vùng chịu tác động của bão Kalmaegi (dự báo sẽ thành bão số 13 trên Biển Đông). Hiện đơn vị đang liên lạc, yêu cầu các tàu thuyền này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn vừa ban hành công văn hỏa tốc về phương án ứng phó với bão và mưa lớn nhằm chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời dân tại những khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt.

Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh được giao trực 24/24, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp. Các xã, phường phải lập danh sách các điểm xung yếu, kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, khu dân cư ven sông suối. Ngành điện lực, giao thông, nông nghiệp… chuẩn bị phương án khắc phục sự cố lưới điện, sạt lở giao thông, bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Lực lượng công an, quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khi có yêu cầu.

Ngày 4/11, theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk (Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Ngày và đêm 4/11, vùng biển Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Từ sáng ngày 6.11 có khả năng tăng lên cấp 12 - 14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Trên đất liền, từ trưa chiều ngày 6/11, trên đất liền khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12. Từ trưa chiều 6/11 đến hết ngày 7.11, khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến khu vực vùng núi phía Tây từ 100-150 mm, >200 mm; riêng khu vực phía Đông và phía Bắc tỉnh 200 - 300 mm, có nơi lớn hơn 350 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở sườn đồi dốc, ven sông suối.