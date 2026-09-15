Hoàn tiền, du lịch hay đặc quyền: Chọn thẻ theo nhu cầu nào?

(VTC News) -

Với những nhu cầu mua sắm, ăn uống, du lịch hay chi tiêu thường ngày, mỗi người sẽ có một cách quản lý tài chính khác nhau. Trong thời đại của thanh toán không tiền mặt, bên cạnh app ngân hàng hay các phương thức thanh toán nhanh khác, việc sở hữu một chiếc thẻ phù hợp với phong cách tiêu dùng không khó khi các ngân hàng đang triển khai nhiều dòng thẻ với đặc quyền chuyên biệt.

Hoàn tiền, du lịch hay đặc quyền: Chọn theo “style” tiêu dùng

Từ nhu cầu đa dạng của người dùng, ABBank phát triển các dòng thẻ tín dụng Visa với quyền lợi khác nhau, từ hoàn tiền, du lịch đến các đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên.

Với người thường xuyên mua sắm, ABBank Visa Cashback tập trung vào quyền lợi hoàn tiền, với mức hoàn lên tới 2% cho các giao dịch mua sắm theo chính sách áp dụng. Đây là cách để những khoản chi vốn thường xuyên phát sinh có thể mang lại thêm giá trị cho chủ thẻ.

Với khách hàng thường xuyên đi công tác, du lịch, ABBank Visa Travel hoàn tiền tới 5% cho các chi tiêu du lịch, đồng thời mở rộng trải nghiệm thông qua các ưu đãi về đặt phòng, tour và dịch vụ di chuyển.

ABBank Visa có nhiều dòng thẻ phù hợp theo nhu cầu và phong cách chi tiêu của khách hàng.

Trong khi đó, ABBank Visa Priority dành cho khách hàng ưu tiên, với hạn mức chi tiêu lên tới 1 tỷ đồng/ngày, hoàn tiền 5% cho giao dịch chi tiêu cùng các đặc quyền dành riêng cho phân khúc.

Bên cạnh ba dòng thẻ trên, ABBank còn có các dòng thẻ Visa Classic, Gold và Platinum với hạn mức, phí và quyền lợi khác nhau, giúp khách hàng có thêm lựa chọn theo phong cách và mức tiêu dùng hàng ngày.

Các dòng thẻ tín dụng của ABBank đồng thời hỗ trợ công nghệ chip EMV, thanh toán không tiếp xúc Contactless và xác thực giao dịch trực tuyến 3D Secure giúp tăng tính an toàn và thuận tiện cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch với thẻ. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi giao dịch, quản lý thẻ và kiểm soát chi tiêu trên ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Thêm ưu đãi, tối ưu hiệu quả “quẹt thẻ”

Không chỉ có đặc quyền riêng của từng dòng thẻ, chủ thẻ ABBank Visa còn có thể tiếp cận các ưu đãi đa dạng từ hệ thống đối tác của ngân hàng với nhiều dịch vụ: ăn uống, mua sắm, đặt xe… giúp tối ưu mỗi khoản chi.

Những ưu đãi tặng kèm giúp chủ thẻ ABBank Visa tối ưu giá trị khoản chi tiêu.

Cụ thể, với chương trình “Thứ Tư - Đến hẹn lên Deal”, ưu đãi hiện trải rộng từ mua sắm, du lịch - di chuyển đến sức khỏe, làm đẹp, thời trang và golf.

Chủ thẻ có thể nhận ưu đãi tới 300.000 đồng khi tiêu dùng qua Shopee, giảm tới 15% khi đặt phòng Agoda, giảm tới 20% khi thuê xe Avis, giảm tới 3 triệu đồng khi đăng ký tour Hanotours, và giảm tới 40% tại hệ thống Bay Golf hay tới 70% tại Bedental, tùy điều kiện và thời hạn của từng chương trình.

Cùng với đó, từ nay đến hết ngày 31/01/2027, khách hàng mở thẻ thành công và phát sinh giao dịch chi tiêu hợp lệ có thể nhận khăn lụa Van Gogh phiên bản giới hạn, trị giá tới 500.000 đồng, theo điều kiện chương trình.

Trong 30 ngày kể từ khi mở thẻ, chủ thẻ ABBank Visa Classic, Gold, Platinum, Travel, Cash Back đạt mức chi tiêu từ 5 triệu đồng có thể nhận túi tote Van Gogh tiện dụng và nghệ thuật; riêng chủ thẻ ABBank Visa Priority đạt từ 30 triệu đồng có thể nhận tai nghe Bluetooth họa tiết Starry Night ấn tượng.

Theo đó, với các dòng thẻ ABBank Visa Classic, Gold, Platinum, Travel và Cash Back, khách hàng có thể được hoàn 50% giá trị giao dịch thanh toán hợp lệ đầu tiên, tối đa 100.000 đồng. Với Visa Priority, khách hàng chi tiêu từ 800.000 đồng có thể nhận một lượt sử dụng phòng chờ sân bay nội địa, giá trị tối đa 800.000 đồng. Toàn bộ ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Khách hàng mở mới hoặc tái cấp thẻ đủ điều kiện còn có thể được hoàn 100% phí thường niên khi tổng chi tiêu tích lũy đạt 40 triệu đồng với thẻ ABBank Visa Classic, Gold, Platinum, Travel, Cash Back hoặc 80 triệu đồng với Visa Priority.

Từ hoàn tiền, du lịch đến đặc quyền ưu tiên, chọn thẻ theo chính nhu cầu chi tiêu và tận dụng các ưu đãi đi kèm là cách để những khoản chi tiêu hàng ngày mang lại thêm giá trị cho chủ thẻ. Cung cấp phong phú loại thẻ và tràn ngập ưu đãi, ABBank đồng hành cùng khách hàng trong mọi chi tiêu hàng ngày một cách tiện ích và tối ưu nhất.

*Các mức hoàn tiền, ưu đãi và quyền lợi áp dụng theo điều kiện, điều khoản của từng sản phẩm/chương trình trong từng thời kỳ.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website www.abbank.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.