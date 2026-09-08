9/9 ‘rinh quà kép’: Giao dịch cùng ABBank, săn quà Van Gogh và voucher 200.000

(VTC News) -

Nếu đang có kế hoạch gửi tiết kiệm hoặc chuyển tiền quốc tế, hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này!

Ngày đôi 9/9: Giao dịch một lần, x2 cơ hội nhận quà

Nếu đang có kế hoạch gửi tiết kiệm hoặc phát sinh nhu cầu chuyển tiền quốc tế, 9/9 là ngày gần nhất đáng để lưu lại trên lịch khi ABBank triển khai ưu đãi “ngày đôi” với cơ hội nhận quà kép.

Ngày đôi rinh quà kép cùng ABBank. (Ảnh: ABB)

Cụ thể, trong các ngày đôi 9/9, 10/10 và 11/11/2026, khách hàng thực hiện giao dịch đủ điều kiện thuộc chương trình “Giao dịch dễ dàng - Nhận quà kiệt tác” của ABBank sẽ có cơ hội nhận quà tặng lấy cảm hứng từ Van Gogh, đồng thời tiếp tục có cơ hội nhận thêm voucher trị giá 200.000 đồng.

Với chuyển tiền quốc tế, các mức giao dịch đủ điều kiện gồm từ 20.000 USD, 50.000 USD hoặc 100.000 USD hoặc giá trị tương đương. Với gửi tiết kiệm, khách hàng có thể tham gia từ các mức 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng hoặc 3 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Đặc biệt, mỗi ngày đôi chỉ có 50 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch đủ điều kiện và gửi thông tin thành công qua Zalo OA ABBank được nhận thêm voucher 200.000 đồng, ngoài quà tặng Van Gogh độc bản.

Từ giao dịch quen thuộc đến những món quà mang dấu ấn Van Gogh

“Ngày đôi rinh quà kép” là một điểm nhấn trong chương trình “Giao dịch dễ dàng - Nhận quà kiệt tác”, được ABBank triển khai từ ngày 8/8/2026 đến hết ngày 31/1/2027.

Chỉ với những giao dịch quen thuộc như: mở mới tài khoản thanh toán kết hợp mua vé triển lãm Van Gogh Timeless, phát sinh giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ ABBank, mở và sử dụng thẻ tín dụng ABBank Visa Credit, chuyển tiền quốc tế hoặc gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ có cơ hội nhận loạt quà tặng phiên bản giới hạn phát triển từ các tác phẩm bản quyền của danh họa Van Gogh. Những món quà độc bản bao gồm tranh The Starry Night, khăn lụa Irises, túi tote Field of Spring Wheat at Sunrise, tai nghe và loa Bluetooth họa tiết The Starry Night, cùng vé tham quan Van Gogh Timeless.

Với các giao dịch giá trị cao như chuyển tiền quốc tế từ mức quy định hoặc gửi tiết kiệm từ 3 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng còn có cơ hội nhận combo vé triển lãm hạng Standard hoặc VIP kết hợp quà tặng Van Gogh độc bản.

Cách tiếp cận này khiến những giao dịch vốn quen thuộc trong đời sống tài chính có thêm một lớp giá trị khác: không chỉ hoàn thành nhu cầu tài chính, khách hàng còn có cơ hội nhận một món quà, một tấm vé hay một trải nghiệm văn hóa đáng nhớ.

Đến Van Gogh Timeless, khách hàng ABBank còn có thêm đặc quyền

Nếu những món quà giúp đưa dấu ấn Van Gogh vào đời sống thường ngày, thì với Van Gogh Timeless, Nhà tài trợ độc quyền ABBank mở ra một cách tiếp cận trực tiếp hơn với nghệ thuật.

Được tổ chức tại UDIC Westlake Building, Phú Thượng, Hà Nội, triển lãm đưa 165 tác phẩm bản quyền của Van Gogh vào không gian rộng gần 4.000 m², với 13 khu vực trải nghiệm. Công nghệ trình chiếu và tương tác đa giác quan giúp các tác phẩm không chỉ được nhìn ngắm mà còn được cảm nhận qua không gian, âm thanh và những lớp trải nghiệm được thiết kế riêng.

Người xem không chỉ được thưởng thức mà còn chìm đắm trong chính thế giới hội họa của Vincent Van Gogh.

Công nghệ trình chiếu và tương tác đa giác quan.

Đây cũng là lý do hành trình dành cho khách hàng ABBank không dừng lại ở việc nhận một món quà. Với khách hàng mua vé Van Gogh Timeless qua ứng dụng ngân hàng số ABBank, mỗi hạng trải nghiệm đi kèm những đặc quyền riêng: hạng Quang Phổ (Standard) với quà tặng là tranh The Starry Night bản quyền; hạng Mặt Trời (VIP) đi kèm tranh The Starry Night và lựa chọn thêm khăn bandana Hoa Hướng Dương hoặc móc khóa gấu bông Van Gogh; trong khi hạng Ánh Sáng (Luxury) mang đến trọn bộ quà tặng gồm tranh The Starry Night, túi tote Sunflower, khăn VIP Twilly Van Gogh và một món đồ uống tại Timeless Coffee.

Ngay tại triển lãm, khách hàng ABBank còn có lối vào riêng, giúp hành trình tham quan thuận tiện hơn, đồng thời được giảm 15% khi mua các sản phẩm lưu niệm tại Gift Shop.

Khách hàng hiện có thể lựa chọn mua vé Van Gogh Timeless qua website chính thức của triển lãm, ứng dụng ABBank hoặc CTicket. Đặc biệt, triển lãm miễn phí vé cho trẻ em dưới 1m, đồng thời giảm 50% giá vé cho người trên 60 tuổi và người có công với cách mạng.

Nếu đã muốn một lần bước vào thế giới Van Gogh theo cách khác biệt, đây có thể là lúc để bắt đầu hành trình - từ một giao dịch quen thuộc đến một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ.