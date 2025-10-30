Hoàn tất bay hiệu chuẩn, sân bay Long Thành tiến gần ngày khánh thành

(VTC News) -

Ngày 30/10, thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), toàn bộ hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành được các đơn vị hoàn tất trọn vẹn, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hoàn tất bay hiệu chuẩn, sân bay Long Thành sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thương mại. (Ảnh: Lương Ý)

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành đặt mục tiêu đến ngày 19/12 phải cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để khánh thành. Để đáp ứng cột mốc này, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng VATM, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai toàn bộ nhiệm vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn bắt buộc theo chuẩn ICAO.

Cụ thể, từ ngày 26/9 đến 29/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thực hiện toàn bộ quy trình kiểm tra bằng thiết bị DGPS và tàu bay King Air B350. Hàng chục chuyến bay được tiến hành trên bầu trời Long Thành để đánh giá độ chính xác, an toàn và tin cậy của các hệ thống dẫn đường, giám sát và điều hành bay.

Đặc biệt, giai đoạn cao điểm từ ngày 26 đến 29/10 tập trung kiểm tra đồng bộ hệ thống radar PSR/SSR, công nghệ giám sát ADS-B hiện đại và năng lực điều hành tại cả hai đầu đường băng số 1 (05R/23L). Các kịch bản bay thử được mô phỏng liên tục trong điều kiện vận hành dày đặc, tương đương một sân bay quốc tế loại đặc biệt.

Chuyên gia Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc đánh giá cao quy trình và kết quả bay hiệu chuẩn tại Long Thành. Theo ghi nhận, các thông số kỹ thuật về radar và ADS-B đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn ICAO và châu Âu, cho thấy năng lực kỹ thuật và khả năng phối hợp của Việt Nam đã tiệm cận trình độ khai thác quốc tế.

Suốt quá trình thực hiện, nhiều đơn vị như Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không, Ban Quản lý dự án Long Thành và Sư đoàn Không quân 370 phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong vùng FIR Hồ Chí Minh – một trong những vùng trời có mật độ bay cao nhất khu vực.

Lãnh đạo ngành hàng không và các chuyên gia quốc tế đánh giá, việc hoàn tất bay hiệu chuẩn không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là bước tiến mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm và năng lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ hàng không hiện đại.

Đây là tiền đề quan trọng đưa sân bay Long Thành tiến gần hơn tới ngày khánh thành, vận hành thương mại vào năm 2026.