HLV Kim Sang-sik đổi ý phút chót, hậu vệ Việt kiều lần thứ 2 lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 25/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn điền tên Cao Pendant Quang Vinh dù có lo ngại về tình trạng thể lực của cầu thủ này.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik định điền tên một tân binh ở hàng phòng ngự thay cầu thủ Việt kiều của CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, ông thay đổi ý định và đưa Cao Pendant Quang Vinh vào danh sách.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 9/2025.

Trong đợt tập trung tháng 9/2025, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận giao hữu quốc tế nào. Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội (ngày 4/9) và Nam Định (ngày 7/9).

Mục tiêu của giai đoạn tập huấn này là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 10. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Nepal.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không triệu tập những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam. Những cầu thủ này cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 cũng diễn ra trong tháng 9 này. Do đó, ông Kim Sang-sik giao trợ lý Đinh Hồng Vinh làm quyền huấn luyện viên trưởng, phụ trách các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.