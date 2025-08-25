Tuyển Việt Nam nguy cơ mất hậu vệ Việt kiều vừa nhập tịch

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9/2025. Cao Pendant Quang Vinh chỉ đá 53 phút ở trận Siêu cúp rồi rời sân vì chấn thương. Anh không thi đấu trận mở màn Cúp CLB Đông Nam Á (AFF Club Championship) giữa Công an Hà Nội và BG Pathum United (Thái Lan).

Tại V.League, hậu vệ sinh năm 1997 đá đủ hai trận gặp Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, thể trạng của anh không thực sự tốt. Bộ phận y tế của đội tuyển Việt Nam sẽ đánh giá toàn diện tình trạng của Cao Pendant Quang Vinh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Cao Pendant Quang Vinh có thể vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, việc cầu thủ của CLB Công an Hà Nội vắng mặt không làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Đợt này, đội tuyển Việt Nam không thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, không giao hữu quốc tế. Quang Hải và đồng đội chỉ dự hai trận đấu tập cùng Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội.

Do đó, một số cầu thủ có thể được cho phép nghỉ ngơi nếu họ gặp rủi ro về mặt chấn thương. CLB Công an Hà Nội dự nhiều đấu trường nên họ liên tục ra sân thi đấu kể từ đầu giải.

Đồng thời, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thử nghiệm thêm nhiều tân binh ở đợt tập trung lần này. Theo tìm hiểu, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ triệu tập một loạt cầu thủ chưa từng được ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Về phía Cao Pendant Quang Vinh, anh mới chỉ ra sân trận đấu chính thức đầu tiên cho tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Bất chấp việc "các chiến binh sao vàng" thất bại nặng nề, Cao Pendant Quang Vinh vẫn để lại dấu ấn đậm nét và là một trong số cầu thủ hiếm hoi đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Quang Vinh từng được định giá đến 900 nghìn euro vào năm 2020 (tương đương 24,6 tỷ đồng). Sau giai đoạn thi đấu có phần sa sút, Quang Vinh chỉ được chuyên trang về chuyển nhượng transfermakt định giá 500 nghìn euro (13,7 tỷ đồng).