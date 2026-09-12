Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 12/09/2026 05:15 PM Xuất bản ngày 12/09/2026 05:15 PM Hình ảnh ấn tượng trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (VTC News) - Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao.Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9/9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga. Đội Danh dự diễu binh chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam Chiều tối 7/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 23 -NQ/TW, chủ động tham gia, sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội phát huy vai trò; đồng thời đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục cùng với các tổ chức Nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao Nhân dân.Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Sáng 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển.Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vường mắc trong hợp tác giữa hai nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vẫy tay chào đoàn đón tiếp trước trụ sở Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Reuters)Chiều 8/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương; tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Nga tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới.Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. Ảnh: TTXVN. Sáng 9/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: “Kết nối công nghệ chiến lược”. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế, theo tinh thần Nghị quyết số 57. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft cùng đại diện một số doanh nghiệp Nga. Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Sảnh Thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Hai bên thảo luận chi tiết về tình hình hợp tác song phương, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách, vạch ra các ưu tiên để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác Nga-Việt Nam, được nêu trong tuyên bố chung cuối cùng. Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Điện Kremlin)Phương Anh (Tổng hợp) ((Ảnh: VOV, TTXVN, Reuters, Kremlin)) Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng thống Putin: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là người yêu nước chân chính Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một chính trị gia có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Tổng thống Putin đọc thơ Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổng thống Nga Putin trích dẫn thơ của Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy Ngày 9/9, tại Đại sảnh Andreevsky, Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện doanh nghiệp và trường đại học tại Nga Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới LB Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn và đại diện trường đại học của Nga. Liên bang Ngachuyến thăm cấp Nhà nướchợp tác Nga-ViệtDiễn đàn khoa học công nghệBình luận
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