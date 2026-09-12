Hình ảnh ấn tượng trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vường mắc trong hợp tác giữa hai nước.