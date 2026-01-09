Hiện trạng khu vực dự kiến xây hầm chui 6 làn xe ở phía Tây Hà Nội

Dọc hai tuyến đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ có hàng loạt tòa nhà văn phòng cao tầng, kéo theo mật độ phương tiện tăng mạnh vào đầu giờ làm việc và cuối giờ chiều. Điều này khiến tình trạng đông đúc không chỉ diễn ra trong giờ cao điểm mà còn lan sang các khung giờ khác trong ngày.