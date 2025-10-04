Hà Nội khởi công dự án hầm chui 6 làn xe tại nút giao Cổ Linh

(VTC News) -

Sáng 4/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên - công trình giao thông chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Đây là một trong 8 dự án đầu tư của thành phố được khởi công dịp này. Công trình nhằm khép kín tuyến đường Vành đai 2, giải quyết ùn tắc giao thông kéo dài tại nút Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung, đặc biệt vào giờ cao điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Thủ đô.

UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư, ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, điểm đầu của hầm kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400m. Điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1.000m.

Hầm chui được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Tổng chiều dài hầm khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe).

Đồng thời, mặt đường hai bên sẽ được mở rộng tối đa, các đường xung quanh nút giao sẽ kết hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Tổng mức đầu tư dự án hơn 747 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện hợp đồng 26 tháng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát lệnh khởi công. (Ảnh: Tuấn Lương)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hiện đường Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy đã được đưa vào khai thác từ tháng 1-2023; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023.

Do vậy, lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, dẫn tới ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt là giờ cao điểm. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, kết hợp xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa để mở rộng làn đường, tổ chức lại giao thông tại nút giao là hết sức cần thiết và cấp bách.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh là một trong 3 dự án hầm chui được thành phố quyết định đầu tư nhằm giải quyết ùn tắc giao thông tại một số nút giao có mật độ giao thông lớn (cùng với dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3 và dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 sẽ được khởi công vào năm 2026).

Phối cảnh hầm chui tại nút giao Cổ Linh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn, thành phố xác định việc xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, ngay sau lễ khởi công, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ dự án. Cùng với đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, có biện pháp thi công phù hợp không để cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông khu vực công trường…