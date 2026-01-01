Mục sở thị bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có hầm gửi 5.000m² sắp hoàn thành

Bến xe khách Yên Sở là công trình bến xe khách liên tỉnh mới của Hà Nội, được khởi công vào tháng 5/2025, đang dần hiện rõ hình hài sau hơn nửa năm thi công. Đây là dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các bến xe lớn ở khu vực phía Nam Thủ đô, đồng thời hướng tới mô hình bến xe hiện đại, tự động hóa.
Bến xe khách Yên Sở nằm dọc trục Vành đai 3, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội. Vị trí này cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và cách Bến xe Giáp Bát khoảng 5km, được đánh giá thuận lợi cho việc kết nối các tuyến xe khách liên tỉnh đi các tỉnh phía Nam, đồng thời hạn chế xe khách đi sâu vào nội đô.
Theo thiết kế, công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 27.500m². Diện tích xây dựng hơn 3.400m², tổng diện tích sàn đạt trên 14.500m², bao gồm nhiều hạng mục phục vụ vận hành bến xe, hành khách và các khu chức năng phụ trợ.
Trong đó, điểm nhấn của dự án là tòa nhà trung tâm có thiết kế hình tròn, cao 4 tầng (3 tầng nổi và 1 tầng hầm), diện tích xây dựng khoảng 2.000m². Công trình này được bố trí làm khu bán vé, showroom cho thuê, không gian kinh doanh dịch vụ ăn uống và các tiện ích phục vụ hành khách chờ xe. Đây cũng là công trình bến xe khách đầu tiên của Hà Nội được xây dựng tầng hầm quy mô lớn, diện tích khoảng 5.000m², dành riêng cho việc trông giữ phương tiện của hành khách. Việc bố trí tầng hầm gửi xe được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng xe máy, ô tô dừng đỗ tràn lan bên ngoài, vốn là bất cập tại nhiều bến xe hiện nay.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào thời điểm cuối tháng 12/2025, tòa nhà trung tâm của bến xe đã cơ bản thành hình. Phần kết cấu chính đang được hoàn thiện, tạo nên diện mạo rõ nét của công trình giữa khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Trung tâm Bến xe khách Yên Sở là tòa nhà hình tròn, hiện các đơn vị thi công đang lắp dựng hệ thống khung dầm thép. Theo thiết kế, tầng 1 của tòa nhà sẽ bố trí khu bán vé và các không gian dịch vụ, tầng 2 là khu kinh doanh đồ ăn nhanh, phục vụ nhu cầu của hành khách và người dân xung quanh.
Các hạng mục khác như lối xuống tầng hầm, nhà điều hành, khu kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ cũng đang được triển khai đồng bộ. Trên công trường, hàng chục công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, phương tiện thi công liên tục làm việc để bảo đảm tiến độ.
“Bến xe Yên Sở nằm gần Vành đai 3, lại có thiết kế quy củ, nếu tổ chức giao thông và phân luồng tốt thì sẽ thuận tiện cho cả xe khách lẫn người dân đi lại. Tôi kỳ vọng khi bến xe đi vào hoạt động, lượng xe ra vào nội đô sẽ giảm bớt”, anh Nguyễn Văn Hùng, quê ở Ninh Bình chia sẻ.
“Tôi thấy bến xe này được đầu tư khá hiện đại, lại có tầng hầm gửi xe cho hành khách. Nếu quản lý tốt, phân luồng rõ ràng thì có thể sẽ đỡ cảnh lộn xộn như ở một số bến xe cũ”, chị Khánh Linh, ở phường Hoàng Mai nói.
Theo định hướng của Sở Xây dựng Hà Nội, Bến xe khách Yên Sở sẽ được trang bị các công nghệ hiện đại, hướng tới vận hành tự động và khép kín. Phần lớn các công đoạn vận hành tại bến xe sẽ được tự động hóa, từ kiểm soát xe ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, giờ xuất bến đến phân khu xe buýt, taxi, nhằm giảm nhân lực và nâng cao hiệu quả điều hành.
Theo đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, bến xe Yên Sở được xác định là bến xe khách liên tỉnh trung hạn, có chức năng hỗ trợ và giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và Gia Lâm. Khi đi vào hoạt động, bến xe này sẽ tiếp nhận một phần các tuyến xe từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026.
