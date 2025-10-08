Thủ tướng giao Thái Nguyên khẩn trương xây dựng đường, đê hai bên sông Cầu

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các biện pháp cả trước mắt và lâu dài, ngày 8/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Theo Thủ tướng, điểm đáng chú ý của tình hình mưa bão năm nay, quý 3 có tới 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão lớn liên tiếp và tháng 10 vẫn còn bão; bão số 11 là "bão chồng bão, lũ chồng lũ", làm nhiều chỉ số vượt dự báo, thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân và tài sản.

Dự báo lũ rút chậm và sẽ còn gây những khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng Nhân dân phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau, cùng vượt qua khó khăn.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

"Cùng với đó, hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho Nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá để chăm lo cho người bệnh; trường lớp để học sinh tới trường; các cơ quan để hoạt động trở lại bình thường. Các cơ quan phải bám sát tình hình nước rút để làm ngay những việc này", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất, bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt; đặt an toàn, tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội… với tinh thần làm việc nào dứt việc đó. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết tình hình bão năm nay rất đặc biệt. Theo quy luật, thời điểm này bão thường đổ bộ vào miền Trung nhưng thực tế bão số 11 lại vào miền Bắc, trong khi bão số 3 đầu mùa vào miền Trung.

Đến nay, bão số 11 đã làm tổng số 13 người chết và mất tích. Cũng trong đợt lũ này, lũ trên sông Cầu đã vượt mức lịch sử năm 2024 hơn 1,1m, đồng thời dự kiến lũ sông Thương cũng sẽ vượt mức lịch sử năm 1986.