Ngập lụt do lũ ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Theo đó ông Lê Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, tại Thái Nguyên, ngập lụt sâu trên diện rộng diễn ra trong 3-4 ngày tại nhiều xã, phường, có nơi lâu hơn. Cụ thể, phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc, Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, phường Bắc Kạn, Yên Bình, Chợ Mới….

Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày tại các xã, phường như Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Kép, Tiên Lục, Tân Yên, phường Tiền Phong, phường Bắc Giang, Yên Dũng, phường Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy..., có nơi lâu hơn.

Ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm trong "biển" nước. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tại Cao Bằng, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1-2 ngày tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa…, có nơi lâu hơn.

Ngập lụt sâu trên diện rộng ở Lạng Sơn kéo dài 2-3 ngày tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…, có nơi lâu hơn.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang ở mức đỉnh.

Mực nước lúc 13h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) 29,49m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 0,68m; tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) 6,77m, trên báo động (BĐ)3 0,47m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn (Bắc Ninh) 17,97m, trên BĐ3 1,97m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,41m, trên BĐ3 1,11m; trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 24,31m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,77m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn khả năng đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử khoảng 0,88m. Lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ3 khoảng 1,5m; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và dưới lũ lịch sử năm 1971 (7,84m) khoảng 0,69m. Lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,13m.

Lũ trên sông Cầu và sông Thương có thể đạt đỉnh vào sáng sớm 9/10. Trong 6 - 24 giờ tiếp theo, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu trên BĐ3 khoảng 0,9m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18m.

Từ chiều nay đến ngày 9/10, lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ1 - BĐ2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại lên dần và trên mức BĐ2.