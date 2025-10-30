Hàng nghìn ô tô, xe máy ở Huế bị nhấn chìm trong bùn đất

Ngày 30/10, dù nước lũ đang rút nhưng nhiều tuyến đường ở TP Huế vẫn ngập sâu khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn. Trận lũ lịch sử khiến hàng loạt ô tô, xe máy bị nhấn chìm, hư hỏng nặng.
Những chiếc ô tô bị ngập nặng khi để trong các tầng hầm.
Các đơn vị quản lý hầm gửi xe tại chung cư, trung tâm thương mại phải huy động máy bơm để hút nước ra ngoài, tuy nhiên lượng nước còn lại rất lớn.
Tại các tuyến đường trung tâm như Hà Nội, Hùng Vương, hàng loạt xe máy của người dân để trên vỉa hè bị phủ đầy bùn đất, một số bị dòng nước mạnh làm đổ ngổn ngang.
Trên nhiều tuyến phố, người dân vẫn chưa thể đi ra nhận lại phương tiện vì nhiều đoạn đường vẫn ngập sâu.
Nhiều chiếc xe bị bùn bám kịt và ngâm nước lâu ngày nên không thể khởi động.
Những chiếc xe máy ngã rạp, ngổn ngang sau khi lũ rút, vẫn chưa được chủ nhân ra nhận lại.
Nước lũ lên cao chưa từng có trong nhiều năm trở đây gây thiệt hại lớn cho người dân. Đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế.
