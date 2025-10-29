Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng đang lên, mực nước trên báo động 3

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lúc 15h ngày 29/10 là 7,87m, trên báo động (BĐ)3 1,37m; trên sông Đăkbla tại trạm Kon Tum lúc 18h là 519,53m, trên BĐ2 0,03m.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên. Mực nước lúc 17h ngày 29/10 trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,19m, trên BĐ3 0,69m.

Mực nước lúc 20h ngày 29/10 trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,93m, trên BĐ3 1,43m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,60m, trên BĐ3 1,60m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,42m, trên BĐ3 1,42m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7,16m, trên BĐ3 0,66m.

Mực nước lúc 19h trên sông Đăkbla tại trạm Kon Tum là 519,47m, dưới BĐ2 0,03m.

Lũ trên sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên, ngập lụt còn duy trì vài ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Vương)

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở mức đỉnh và ở mức cao hơn BĐ3 từ 0,5-1,3m. Trong 6 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ khả năng xuống chậm và ở mức trên BĐ3 từ 0,3-1,1m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và cao hơn mức BĐ3 từ 1,2-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử tại trạm Câu Lâu là 5,48m); lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3 0,1m; sông Bồ tiếp tục xuống và ở mức BĐ3; lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức cao và trên BĐ3 từ 0,4-1,4m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

Ngoài ra, đêm 29/10 đến sáng sớm 30/10, tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 29/10 đến ngày 30/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Đêm 29/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đông mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.