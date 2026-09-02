Hát vang Quốc ca dưới cờ Tổ quốc tại Dinh Độc Lập

Từ một địa danh gắn với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc, Dinh Độc Lập không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là không gian để mỗi người tìm về những giá trị lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của độc lập, tự do.