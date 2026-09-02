Hát vang Quốc ca dưới cờ Tổ quốc tại Dinh Độc Lập

Sáng 2/9, tại Dinh Độc Lập, Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập tổ chức lễ chào cờ nhân ngày Quốc khánh.
Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, hướng tới Quốc khánh, đồng thời tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt các phòng, ban thuộc Hội trường Thống Nhất, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng hàng chục khách tham quan.
Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, các đại biểu, cán bộ, người lao động và du khách trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ, hát vang Quốc ca - Tiến quân ca.
Không khí trang nghiêm, hào hùng tại địa danh lịch sử của đất nước tạo nên những khoảnh khắc xúc động, gợi nhắc hành trình đấu tranh, hy sinh của các thế hệ đi trước để giành và giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập cho biết, lễ chào cờ nhân dịp Quốc khánh là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hoạt động cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại di tích.
Đại diện Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập cho biết, nghi lễ chào cờ tại di tích mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Trong dịp Quốc khánh 2/9/2025, Dinh Độc Lập đón 24.857 lượt khách trong hai ngày 1 và 2/9. Cụ thể, ngày 1/9 có 13.031 lượt khách, ngày 2/9 có 11.826 lượt.
Theo dự kiến, trong hai ngày Quốc khánh năm nay, Dinh Độc Lập sẽ đón khoảng 24.000-25.000 lượt khách, tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.
Để chủ động phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp lễ, Hội trường Thống Nhất đã xây dựng phương án tổ chức phục vụ, tập trung vào việc tăng cường nhân sự tại các vị trí bán vé, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng khách.
Lực lượng hỗ trợ sẽ hướng dẫn du khách mua vé, lựa chọn lộ trình tham quan phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ tại các khu vực đông người. Cùng với đó, lực lượng giám sát an ninh được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong suốt thời gian tham quan di tích.
Cơ sở vật chất được rà soát, kiểm tra để sẵn sàng đáp ứng lượng khách trong những ngày cao điểm. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ, an toàn cho du khách, đồng thời gìn giữ cảnh quan và các công trình thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập.
Từ một địa danh gắn với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc, Dinh Độc Lập không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là không gian để mỗi người tìm về những giá trị lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của độc lập, tự do.
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