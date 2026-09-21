Hàn Quốc kết án 5 cựu tướng trong vụ thiết quân luật

(VTC News) -

Ngày 21/9, 5 cựu quan chức quân đội cấp cao Hàn Quốc nhận án từ 9 đến 18 năm tù do thực thi lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố.

Tòa án Trung tâm quận Seoul tuyên ông Yeo In-hyung, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng, 18 năm tù và ông Lee Jin-woo, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ thủ đô, 15 năm tù. Các công tố viên trước đó đề nghị mức án 30 năm tù với cả hai người.

Ông Moon Sang-ho, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo quốc phòng, nhận án 12 năm. Cựu Tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, người được giao làm Tư lệnh thiết quân luật, nhận mức án 10 năm tù. Kwak Jong-keun, cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Lục quân, bị phạt 9 năm.

5 cựu quan chức quân đội cấp cao Hàn Quốc nhận án (Từ trái sang phải): ông Yeo In-hyung, Lee Jin-woo, Moon Sang-ho, Park An-su và Kwak Jong-keun. (Ảnh: KBS)

Tòa xác định các bị cáo phạm nhiều tội danh, trong đó có việc điều quân tới Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đồng thời tổ chức và điều hành các nhóm bắt giữ chính trị gia sau khi ông Yoon Suk-yeol tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Trong số 5 bị cáo, ông Yeo nhận mức án nặng nhất. Tòa xác định ông liên quan đến âm mưu bắt giữ các chính trị gia, trong đó có Tổng thống Lee Jae-myung, người vào thời điểm xảy ra vụ việc đang giữ chức lãnh đạo đảng Dân chủ.

Trong đêm ông Yoon ban bố thiết quân luật, binh sĩ được triển khai tới khuôn viên Quốc hội và trụ sở cơ quan giám sát bầu cử. Tuy nhiên, lực lượng này nhanh chóng rút đi sau khi Quốc hội bỏ phiếu yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật khẩn cấp.

Ông Yoon bị tuyên án tù chung thân vì tội nổi loạn vào tháng 2. Vụ án của ông Yoon hiện được một tòa phúc thẩm xem xét.