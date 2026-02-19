Chó lai sói vượt rào lao theo VĐV, chạy thẳng về đích tại Thế vận hội Mùa đông

(VTC News) -

Nazgul vượt hàng rào an ninh và lao vào đường đua trượt tuyết băng đồng. (Nguồn: @BBC Sports/X)

Một chú chó lai sói Tiệp Khắc (Czechoslovakian Wolfdog) tên Nazgul bất ngờ gây sốt tại Thế vận hội Mùa đông 2026 khi vượt qua hàng rào an ninh và lao vào đường đua trượt tuyết băng đồng ngày 18/2. Chú chó chạy dọc đoạn đừng đua cuối cùng, băng qua vạch đích trong tiếng hò reo vang dội của khán giả.

Sự việc xảy ra trong vòng loại nội dung chạy nước rút đồng đội nữ môn trượt tuyết băng đồng tại Tesero. Nazgul bất ngờ xuất hiện bên đường đua, rồi hoà vào vào nhóm VĐV Croatia và Australia khi họ về đích. Nếu tính cả người lẫn chó, chú là “người” thứ 20 cán đích, ngay trước đội Ukraine. Tuy nhiên, do không hoàn thành toàn bộ cự ly, Nazgul đành lỡ cơ hội “giành vé” vào chung kết.

Sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Thậm chí, chú chó hai tuổi còn vô tình kích hoạt camera chụp đích của hãng Omega, để lại một bức ảnh “lưu niệm” độc đáo.

Nazgul đã kích hoạt camera vạch đích của Omega. (Nguồn : Reuters)

Chủ của Nazgul sau đó tiết lộ với báo VG (Na Uy) rằng chú đã trốn khỏi nhà ở vùng Dolomites gần đó: “Nó tự dưng biến mất và chạy khỏi nhà. Nó rất hiền, hơi bướng bỉnh nhưng đáng yêu và thân thiện. Nó luôn thích tiếp xúc với mọi người. Nó không làm hại ai cả".

Chủ của chú cho cho biết thêm cái tên Nazgul được lấy từ tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" của John Ronald Reuel Tolkien.

Các VĐV có phản ứng khác nhau trước “vị khách không mời” này. Nữ VĐV Thụy Điển Jonna Sundling, người sau đó giành HCV cùng đồng đội Maja Dahlqvist, bật cười khi nhắc lại khoảnh khắc ấy: “Vui lắm. Tôi thích chó. Khi nó chạy tới vạch đích, tôi chỉ nghĩ: ‘À, chúng ta có thêm một thành viên mới rồi’".

Trong khi đó, VĐV Na Uy Astrid Oyre Slind - người cán đích thứ năm - hài hước nói: “Một con chó không phải vấn đề lớn nhất của tôi, người Thụy Điển mới là vấn đề lớn hơn”.

Chú chó khiến một số vận động viên lo ngại về vấn đề an toàn. (Nguồn: Telegraph)

Tuy nhiên, VĐV Tena Hadzic của Croatia lại lo lắng vì tưởng Nazgul là chó sói thật. “Ban đầu tôi nghĩ đó là chó sói, và tôi còn tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác vì cuộc đua quá khắc nghiệt hay không. Nó rất to lớn, và khi tôi chạy ngang qua, tôi sợ nó có thể cắn mình. Vì tôi không cạnh tranh huy chương nên chuyện này không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu điều đó xảy ra ở chung kết thì có thể sẽ rất nguy hiểm”, cô nói.

Ngược lại, VĐV Konstantina Charalampidou của Hy Lạp lại tỏ ra bình thản: “May là nó rất ngoan. Nó chạy theo máy quay ở đoạn cuối, trông rất đáng yêu và không làm gián đoạn cuộc đua. Khoảnh khắc ấy thậm chí giúp tôi giảm bớt áp lực. Nhờ nó mà tôi được chú ý hơn, nên có khi tôi phải cảm ơn nó”.