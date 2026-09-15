Hai người nước ngoài nghi giả vờ mua vàng rồi cướp ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Khoảnh khắc nhóm người bỏ chạy ra xe.

Sáng 15/9, lãnh đạo Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra vụ hai người nước ngoài bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ việc tại một tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, hai người nước ngoài gồm một nam và một nữ đi ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-481.xx, đến tiệm vàng T.V, tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu.

Tiệm vàng này do anh Mai T.V. (SN 1976) làm chủ.

Nhóm người trên xe ô tô được CSGT bắt được.

Khi vào tiệm, người đàn ông bắt chuyện với chủ cửa hàng, giả vờ hỏi mua vàng. Cùng lúc, người phụ nữ lén đi vào khu vực tủ vàng bên trong.

Lợi dụng lúc chủ tiệm mất cảnh giác, người phụ nữ mở tủ vàng. Do tủ đang cắm sẵn chìa khóa, người này lấy 3 vòng kiềng vàng, tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Phát hiện hành vi của người phụ nữ, chủ tiệm vàng lập tức truy hô. Người này làm rơi số vàng vừa lấy ngay dưới tủ rồi cùng người đàn ông chạy ra ngoài.

Hai người nhanh chóng lên chiếc ô tô màu trắng đỗ phía đối diện tiệm vàng và bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 1D, về phía Gia Lai.

Nhận được tin báo, lực lượng công an triển khai truy bắt. Công an xã Xuân Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn, truy đuổi.

Đến khoảng 8h, hai người bị lực lượng chức năng bắt giữ trên tuyến Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 40km.

Theo lãnh đạo Công an phường Sông Cầu, hai người bị bắt là người nước ngoài. Số vàng bị lấy đã rơi lại tại tiệm nên không bị mất.

Hiện Công an phường Sông Cầu đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác minh danh tính, quốc tịch của hai người này và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.