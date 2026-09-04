Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal

(VTC News) -

Hai người được đưa ra ngoài an toàn từ đường hầm thuộc nhà máy thủy điện trên sông Trishuli, chín ngày sau khi vụ sạt lở băng, đá và bùn quét qua thung lũng ở Nepal, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di dời.

(Ảnh: Reuters)

Văn phòng Bộ trưởng Năng lượng Biraj Bhakta Shrestha cho biết hai công nhân là Sanjay Sah (quản đốc cơ khí) và Kabir Maharjan (giám sát viên cơ khí). Các quan chức và nhân viên cứu hộ tin rằng vụ sập sông băng vào ngày 26/8 ở thượng nguồn sông Trishuli khiến ít nhất 900 người mắc kẹt trong các đường hầm thuộc sáu dự án thủy điện dọc theo con sông này.

Một trợ lý của Bộ trưởng Năng lượng nói với Reuters rằng ông Maharjan chưa thể cử động tay chân, trong khi các vết thương của ông Sah không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người đang được đưa đến bệnh viện ở Kathmandu. Amir Maharjan, em trai của Kabir, cho biết chưa nhận được thông tin chính thức nào nhưng đã được yêu cầu đến bệnh viện.

“Tôi nghe tin tức nói rằng anh trai tôi đã được tìm thấy. Cả gia đình đều rất vui mừng”, Amir nói.

Các quan chức Nepal hiện cho biết có thể vẫn còn người sống sót trong đường hầm dự án Trishuli 3A.

Trước đó, một trường hợp sống sót kỳ diệu khác là khi cậu bé Zoyal Ghale 8 tuổi chạy vào rừng và leo lên cây để thoát khỏi trận lũ lụt chết người ở Nepal - đã được đoàn tụ với mẹ.

Một ngày trước đó, Ghale được trực thăng đưa đi một mình khỏi huyện Rasuwa (phía bắc) - trong tình trạng gãy chân và có nhiều vết cắt trên mặt; trong khi đó, mẹ của cậu là chị Matti Maya Tamang (28 tuổi) di chuyển qua nhiều nơi trú ẩn và điểm tập trung người dân để tìm kiếm hai đứa con bị mất tích.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, dòng lũ bùn đá ập vào trạm kiểm soát biên giới cảng Cát Long (Gyirong Port) ở Tây Tạng di chuyển với vận tốc bề mặt lên tới 19 mét/giây (khoảng 68 km/h). Con số này nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình và cao hơn 50% so với vận tốc tối đa của Usain Bolt khi huyền thoại điền kinh này lập kỷ lục thế giới cự ly 100 mét vào năm 2009, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của dòng lũ.