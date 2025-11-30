Hà Nội ô nhiễm không khí top 5 thế giới, nhiều khu vực ở mức 'rất xấu'

(VTC News) -

Sáng nay (30/11), chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận diễn biến xấu nhất từ đầu mùa đông khi nhiều trạm quan trắc báo chỉ số AQI vượt ngưỡng 200.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir, Hà Nội sáng nay ở nhóm 5 đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với mức AQI trung bình 225. Trên bản đồ quan trắc của hệ thống này, nhiều khu vực như Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ hay Vĩnh Tuy xuất hiện màu đỏ sẫm, trong đó Tây Hồ ghi nhận mức cao nhất (khoảng 282).

Cũng theo hệ thống theo dõi của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mức ô nhiễm tại Thủ đô tăng nhanh chỉ trong vài giờ.

Tại trạm đặt trước cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng, AQI từ mức 150 tối qua (29/11) lên khoảng 210 vào lúc 7h ngày 30/11, chuyển sang nhóm “rất xấu” - mức có thể gây ảnh hưởng sức khỏe cho toàn bộ dân cư.

Bầu trời Hà Nội chìm trong bụi mịn sáng 30/11, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Nhiều điểm đo khác trong thành phố cũng cho kết quả tương tự. Khu vực Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số trên 200 lúc rạng sáng trước khi giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng “rất xấu”.

Công viên Khuất Duy Tiến sáng nay duy trì quanh mức 160, phản ánh lớp bụi mịn tích tụ dày trong điều kiện trời rét, lặng gió.

Tình trạng ô nhiễm không chỉ giới hạn trong nội đô Hà Nội mà lan rộng ra nhiều tỉnh phía Bắc. Một loạt trạm tại Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương hay Hà Nam cùng báo mức xấu đến rất xấu, cho thấy lớp mù bụi đang bao phủ trên diện rộng của đồng bằng Bắc Bộ.

Chất lượng không khí xuống mức xấu khiến người dân ra đường phải bịt kín khẩu trang.

Những ngày qua Hà Nội bước vào trạng thái rét khô, nhiệt độ ban ngày khoảng 19-25°C, trong khi ban đêm và sáng sớm giảm xuống chỉ còn 12-14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, lên tới hơn 7-11°C, khiến không khí càng trở nên hanh khô, kết hợp với nghịch nhiệt làm bụi mịn khó khuếch tán. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm những ngày này trở nên khó chịu hơn với người dân.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và 6 tỉnh, thành phố lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình để cảnh báo đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong 10 ngày tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù).

Hình thái thời tiết trên sẽ làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.