Vì sao không khí miền Bắc ô nhiễm nặng hơn vào mùa Đông và mùa Xuân?

Thông tin trên được ông Phạm Hồng Quân, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nêu ra tại Diễn đàn công nhân lao động vì môi trường 2025 với chủ đề "Quản lý rác thải sinh hoạt sau sáp nhập, gắn với thực thi Chỉ thị 20 của Thủ tướng", diễn ra chiều 19/9.

Ông Phạm Hồng Quân, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Quân cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí tại miền Bắc có tính quy luật rõ rệt, thường tập trung và trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa Đông, Mùa xuân, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

"Đây là giai đoạn các yếu tố khí tượng bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió xuất hiện thường xuyên, tạo lớp ngăn cản khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, bị tích tụ ở tầng không khí sát mặt đất và gây ra những đợt ô nhiễm kéo dài", đại diện Cục Môi trường nhận định.

Bên cạnh đó, phải kể đến các nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí, trước hết là các phương tiện giao thông vận tải. Với số lượng phương tiện cơ giới cá nhân khổng lồ, nhiều xe cũ không đạt chuẩn khí thải, ngoài khí thải từ ống xả thì bụi đường do xe cuốn lên và các tiền chất tạo bụi thứ cấp cũng góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí đô thị.

Nguồn thứ hai, theo ông Quân, là sản xuất công nghiệp. Các nhà máy nhiệt điện, xi măng, luyện thép cùng nhiều cơ sở sản xuất khác, đặc biệt tại các tỉnh lân cận Hà Nội, được xác định là tác nhân góp phần đáng kể vào mức độ bụi mịn PM2.5 trong không khí.

Thứ ba là hoạt động xây dựng và đốt rơm rạ, rác thải. Bụi từ công trường xây dựng, phá dỡ, vận chuyển vật liệu không che chắn đúng quy định vẫn còn phổ biến. Đáng chú ý, tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch hay đốt rác sinh hoạt tự phát ở ven đô và nông thôn cũng là nguồn phát thải quan trọng, cần có biện pháp quyết liệt để kiểm soát.

"Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, khi xây dựng, sản xuất và giao thương tăng tốc, các nguồn phát thải đồng loạt gia tăng. Kết hợp với điều kiện thời tiết bất lợi, tình trạng này đã tạo nên những đợt ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và đời sống người dân", ông Quân nói.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng, ông Quân cho hay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động, cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc bộ, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính.

Các nhiệm vụ gồm rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về bảo vệ môi trường; tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp phép và kiểm tra pháp luật về môi trường...

Một trong những nội dung quan trọng, trọng tâm của Cục Môi trường trong năm 2025 là xây dựng, tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng dự thảo "Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chia sẻ về các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, ông Phạm Hồng Quân cho rằng, trước hết cần hoàn thiện thể chế, chính sách, tiếp tục rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật, đặc biệt là Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng để đủ sức răn đe.

Đồng thời, cần xây dựng lộ trình cung ứng nhiên liệu sạch trên toàn quốc và thiết lập cơ chế phối hợp liên vùng, liên tỉnh để xử lý các vấn đề ô nhiễm không khí mang tính liên ngành, xuyên biên giới hành chính. Với các nguồn phát thải lớn, cần triển khai các chính sách đồng bộ với Chỉ thị 20 nhằm hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

"Cùng với đó, sẽ quản lý chặt chẽ hơn phát thải từ giao thông và xây dựng, áp dụng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân đi vào các vành đai 1, 2, 3 của Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Tất cả công trình xây dựng cũng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giảm thiểu bụi", ông Quân nhấn mạnh.