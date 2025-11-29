Bầu trời chìm trong bụi mịn, dân Hà Nội cảm thấy ngột ngạt vì ô nhiễm và rét khô

Những ngày qua, không khí ở Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm, với chỉ số không khí ở mức báo động. Sương mù và bụi mịn bao phủ nhiều khu vực, khiến tầm nhìn giảm đáng kể.
Theo thông tin từ ứng dụng Air Visual (theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới), chất lượng không khí (IQA) của TP Hà Nội lúc 7h ngày 29/11 ở ngưỡng 189, xếp thứ 7 trên toàn thế giới. Đây là mức rất không tốt, có hại cho sức khỏe.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 8h cùng ngày, dù trời có nắng nhưng nhiều khu vực trong thành phố vẫn bị bao phủ bởi lớp mù dày, hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng giao thông trên nhiều tuyến đường.
Lớp sương mù mờ ảo dưới ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh xám xịt trên các tuyến phố.
Không khí đặc quánh, bụi mịn lơ lửng khắp nơi, khiến người dân cảm thấy khó chịu khi ra ngoài.
Đặc biệt, những khu vực có mật độ giao thông cao cùng nhiều công trình đang thi công như Thanh Xuân, Hà Đông, Trung Yên, Mỹ Đình, Cầu Giấy… đều ghi nhận chỉ số chất lượng không khí từ 150-200, mức kém và xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Mù dày đặc bao trùm khu vực Thanh Xuân - một trong những phường có mật độ dân cư đông đúc nhất Thủ đô.
Những ngày qua Hà Nội bước vào trạng thái rét khô, nhiệt độ ban ngày khoảng 19-25°C, trong khi ban đêm và sáng sớm giảm xuống chỉ còn 12-14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, lên tới hơn 7-11°C, khiến không khí càng trở nên hanh khô, kết hợp với nghịch nhiệt làm bụi mịn khó khuếch tán. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm những ngày này trở nên khó chịu hơn với người dân. (Trong ảnh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và Hà Đông bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn sáng 29/11).
“Thời tiết chênh lệch nhiệt độ khiến tôi dễ mệt, còn bụi mịn thì dày đặc. Nhiều hôm đứng ngoài đường vài phút đã thấy rát cổ”, bà Hoàng Thị Thu, ở đường Nguyễn Tuân, Hà Nội chia sẻ.
“Ngày nắng đêm lạnh đã khó chịu rồi, nhưng lớp bụi mù dày mới là điều đáng lo. Tôi phải cho con đeo khẩu trang hai lớp, trùm kín áo khoác mà vẫn sợ cháu hít phải bụi mịn. Đường thì mờ, xe cộ đông, vừa lạnh vừa ô nhiễm nên di chuyển rất vất vả”, anh Nam Anh, trú tại phường Hà Đông nói.
Nhiều người che kín mặt, đeo khẩu trang dày khi di chuyển giữa lớp mù ô nhiễm ở Hà Nội sáng 29/11.
Đến 10h cùng ngày, dọc tuyến đường Quang Trung, Hà Đông, lớp sương mù vẫn bao phủ, hạn chế tầm nhìn và làm giảm tốc độ lưu thông.
Tương tự, khu vực đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển cũng chìm trong mịt mù.
Trước đó, nhiều điểm đo tại Hà Nội đã ghi nhận nồng độ PM2.5 cao, có lúc gần chạm mức nguy hiểm, đặc biệt ở các khu vực đông dân cư.
Nhiều tòa nhà cao tầng trở nên mờ nhạt, khó quan sát từ mặt đường phía dưới.
Trước đó, ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và 6 tỉnh, thành phố lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình để cảnh báo đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong 10 ngày tới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù).
Hình thái thời tiết trên sẽ làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.
Bình luận