Hà Nội khuyến khích cán bộ tự nguyện từ chức khi không đáp ứng yêu cầu

(VTC News) -

Chủ tịch UBND Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành quy định về việc thực hiện công tác cán bộ đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

Quyết định này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, quản lý sau khi miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên; cử, cử lại, điều chỉnh cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của UBND thành phố.

Về thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, quy định nêu cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác.

Đồng thời, quyết định cũng nêu kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi có đủ căn cứ.

Hà Nội ban hành quy định về việc thực hiện công tác cán bộ đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên... tại doanh nghiệp có vốn nhà nước. (Ảnh minh hoạ)

Quy định nêu rõ không thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với trường hợp phải miễn nhiệm; khuyến khích cán bộ tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

Về nguyên tắc bổ nhiệm, cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Việc bổ nhiệm được căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường, uy tín của cán bộ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu của nguyên tắc này là bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Đối tượng áp dụng quy định gồm: Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng các Tổng công ty trực thuộc thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc thành phố; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố thực hiện Quy định này.