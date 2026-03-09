Hà Nội đề xuất thí điểm xích lô điện và xuồng điện phục vụ du lịch

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả triển khai một số nhiệm vụ trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” trên địa bàn. Nội dung tập trung vào các loại phương tiện đặc thù phục vụ du lịch và dân sinh như xích lô du lịch, thuyền đò tại khu du lịch chùa Hương và xe ba bánh của thương binh.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đơn vị phối hợp với Sở Du lịch, Công an TP, Sở Nội vụ và các địa phương liên quan rà soát hiện trạng, nhu cầu cũng như điều kiện hoạt động của các phương tiện phục vụ du lịch, gồm xe xích lô du lịch, thuyền đò chở khách và xe ba bánh dành cho thương binh.

Đối với xe xích lô du lịch, Sở Xây dựng đã làm việc với các sở, ngành liên quan, Công ty cổ phần ô tô TMT và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xích lô nhằm nghiên cứu thiết kế phương tiện phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất triển khai thí điểm xe xích lô điện trong thời gian 12 tháng.

Tuy nhiên, sau khi gửi yêu cầu thiết kế và báo giá tới các nhà cung cấp, Công ty cổ phần ô tô TMT cho biết các đối tác đã từ chối tham gia dự án do số lượng phương tiện dự kiến ít (khoảng 80 chiếc) và mẫu thiết kế phải giữ nguyên kiểu dáng xích lô hiện nay.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng tiếp tục làm việc với Tổng công ty Du lịch Hà Nội để nghiên cứu phát triển sản phẩm xích lô điện phục vụ khách du lịch. Hiện đơn vị này đang khảo sát, xây dựng phương án triển khai và đánh giá tính khả thi của dự án.

Sở Xây dựng cũng cho biết phương án cải tạo xích lô hiện có bằng cách lắp thêm động cơ điện sẽ không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân là khung xe và các thiết bị liên quan chưa được kiểm nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe mô tô, xe máy ba bánh là phương tiện cơ giới phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký, gắn biển số và người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp.

Vì vậy, để bảo đảm phát triển dịch vụ xích lô du lịch theo đúng quy định pháp luật và tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các loại hình vận tải, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép Tổng công ty Du lịch Hà Nội triển khai thí điểm xe xích lô điện trong thời gian 12 tháng.

Đối với phương tiện phục vụ du lịch tại chùa Hương, Sở Xây dựng đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty cổ phần ô tô TMT để nghiên cứu phương án đưa phương tiện chạy điện vào khai thác.

Các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 xuồng điện có tải trọng và vận tốc tương đương đò chèo tay truyền thống. Phương án cũng tính toán khả năng thí điểm mức vận tốc cao hơn nhưng vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến các phương tiện khác cũng như cảnh quan, môi trường khu vực. Đồng thời, việc lắp đặt trạm sạc điện và phương thức sạc phù hợp cũng đang được nghiên cứu.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần ô tô TMT, các loại thuyền điện do đối tác nước ngoài cung cấp (chưa bao gồm chi phí vận chuyển và thuế) có giá khoảng 950 triệu đồng đối với thuyền 12 chỗ, khoảng 1,03 tỷ đồng đối với thuyền 15 chỗ và khoảng 1,514 tỷ đồng đối với thuyền 30 chỗ.

Sau quá trình nghiên cứu, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đóng tàu Cường Quý để đóng mới 20 xuồng điện. Theo kế hoạch, 6 xuồng đầu tiên dự kiến được bàn giao trong giai đoạn từ nay đến 24/3.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách trong Lễ hội chùa Hương năm 2026.

Liên quan xe ba bánh dành cho thương binh, Sở Xây dựng cho biết việc nghiên cứu phương tiện chạy điện thay thế gặp nhiều khó khăn do đặc thù thương tật của người sử dụng.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, toàn thành phố có 866 thương binh đang sử dụng xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp. Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP tiếp tục giao Sở Nội vụ khảo sát nhu cầu chuyển đổi việc làm đối với các thương binh đang sử dụng xe ba bánh kinh doanh vận chuyển, đồng thời phối hợp với các địa phương và Công an TP thực hiện thu hồi các phương tiện tự chế theo quy định.

Việc thí điểm xích lô điện và xuồng điện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại Hà Nội, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và giảm tác động đến môi trường.