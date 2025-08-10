Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 8/2025

Ford là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và danh tiếng nhất thế giới đến từ Mỹ. Hãng được biết đến như một biểu tượng tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô nhờ việc áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt, mang đến những chiếc xe chất lượng với giá thành hợp lý cho số đông người tiêu dùng.

Đặc biệt, Ford Everest Sport 2025 là phiên bản đậm chất thể thao trong dòng SUV 7 chỗ của Ford, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và cá tính. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt màu đen bóng, cản trước thể thao và cụm đèn LED sắc sảo. Thân xe chắc chắn với những đường gân dập nổi khỏe khoắn, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim sơn đen 20 inch giúp tăng thêm vẻ hầm hố và phong cách.

Ford Everest Sport 2025 là phiên bản đậm chất thể thao trong dòng SUV 7 chỗ của Ford. (Ảnh: Ford Giải Phóng)

Bên trong, Everest Sport 2025 mang đến không gian nội thất rộng rãi, tinh tế và đậm chất công nghệ. Ghế bọc da thể thao với chỉ khâu tương phản, vô-lăng bọc da, bảng điều khiển hiện đại cùng màn hình cảm ứng lớn tích hợp SYNC 4 hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto mang lại trải nghiệm tiện nghi, dễ sử dụng cho cả người lái và hành khách.

Động cơ 2.0L Turbo mạnh mẽ kết hợp hộp số tự động 6 cấp mang đến khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều địa hình. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe êm ái khi di chuyển trong đô thị, nhưng vẫn đủ cứng cáp cho những chuyến phiêu lưu ngoài thành phố. Hệ dẫn động cầu sau (RWD) phù hợp cho những ai ưa cảm giác lái mượt mà và ổn định.

Bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Ford)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Territory Territory Titanium X 1.5 AT 889 triệu Territory Sport 1.5AT 869 triệu Territory Titanium 1.5 AT 849 triệu Territory Trend 1.5 AT 759 triệu Everest Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1 tỷ 545 triệu Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng 1 tỷ 552 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1 tỷ 468 triệu Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 475 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1 tỷ 299 triệu Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 306 triệu Everest Sport 2.0L AT 4x2 1 tỷ 178 triệu Everest Sport Special Edition 2.0L AT 4x2 1 tỷ 199 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1 tỷ 099 triệu Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết 1 tỷ 106 triệu Explorer Explorer Limited Động cơ xăng 2.3L EcoBoost I4 Số tự động 10 cấp 2 tỷ 099 triệu Ranger Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1 tỷ 039 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979 triệu Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam 986 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864 triệu Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ Cam 871 triệu Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776 triệu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 783 triệu Ranger XLS+ 4x2 733 triệu Ranger XLS+ 4x4 802 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 triệu Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 714 triệu Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1 tỷ 299 triệu Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1 tỷ 306 triệu Ford Transit Transit Premium+ 18 Chỗ 1 tỷ 091 triệu Transit Premium 16 Chỗ 999 triệu Transit Trend 16 Chỗ 907 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.