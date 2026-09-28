Giao nộp tượng thần khỉ nghìn năm, người đàn ông ở Quảng Ngãi được khen thưởng

(VTC News) -

Ngày 28/9, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Dương Đình Lục (65 tuổi, trú xã Vạn Tường) được tuyên dương, khen thưởng vì phát hiện và giao nộp tượng thần khỉ Hanuman cho Nhà nước.

Ông Dương Đình Lục nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và hơn 3,5 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh, ghi nhận đóng góp của ông Lục trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trước đó, tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện khi đang ra biển câu cá. Tượng đá bị chìm dưới lớp cát, vị trí phát hiện cách bờ khoảng 50m, độ sâu 4m.

Tượng khỉ rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi sau đó lập hội đồng giám định. Kết quả cho thấy tượng thần khỉ Hanuman làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, ngang 40cm, nặng 150kg.

Tượng gồm bệ đá bát giác cao 14cm và thân tượng cao 70cm, trong tư thế ngồi. Các chi tiết như khối đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng, cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng mang phong cách điêu khắc Champa, đồng thời chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Tượng Hanuman ở Quảng Ngãi được đánh giá có kích thước lớn, còn nguyên vẹn, mang giá trị so sánh quan trọng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện vật có thể xuất phát từ phế tích tháp Chánh Lộ - nơi từng khai quật hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa năm 1927.

Hanuman là vị thần khỉ trong Ấn Độ giáo, nhân vật trung tâm của sử thi Ramayana, tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và trí tuệ. Hình tượng Hanuman được người Champa thờ phụng rộng rãi, thể hiện rõ trong nhiều di tích, đền tháp dọc miền Trung.

Tháng 8/2025, tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần khỉ Hanuman, đá điêu khắc, niên đại XI-XII (văn hóa Champa), tài sản do ông Dương Đình Lục phát hiện và tự nguyện giao nộp.