Giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong mưa lũ ở Quảng Trị

Lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng công an vừa phối hợp với các đơn vi chức năng giải cứu thành công 7 người dân địa phương mắc kẹt trong mưa lũ.

Trước đó, chiều 3/11, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo có nhiều người dân mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở khu vực ven sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn An Thái.

Lực lượng chức năng đang giải cứu những người mắc kẹt trong mưa lũ ở Quảng Trị. (Ảnh: Công an xã Hiếu Giang)

Công an xã phối hợp với đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu. Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ người mắc kẹt được đưa vào khu vực an toàn.

Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua bản Đá Chát (xã Trường Sơn) xuất hiện 1 vết nứt có chiều dài khoảng 40m, độ sâu vết nứt 22cm, khe hở chỗ rộng nhất là 15cm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Trường Sơn đã nhanh chóng thông tin cho cơ quan chức năng và Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn để kịp thời kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục.

Hiện tại, Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn đã thực hiện làm rào chắn và cắm biển cảnh báo tại khu vực xảy ra vết nứt, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 -130 mm, có nơi lớn hơn như Tà Rụt 354.6 mm, Bắc Trạch 269 mm, Kim Ngân 267 mm, Đông Trạch 264, Đakrông 243 mm...

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Hiện tình hình mưa lũ ở Quảng Trị diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao, nhiều nơi ngập sâu trong nước.

Tại sông Kiến Giang, mực nước đo được tại Lệ Thủy lúc 16h ngày 3/11 là 3.17 m, vượt báo động 3; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh đạt 5.97 m vượt báo động 3 là 0.67 m; sông Thạch Hãn tại Đakrông vượt báo động 3 là 0.37 m. Các sông khác dao động ở mức báo động 1 - 2 và đang có xu hướng lên chậm.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 5.027 hộ/15.337 nhân khẩu bị ngập lụt và 103 điểm trường học/28.513 học sinh phải tạm nghỉ học. Đến chiều 3/11, có 198 hộ ở xã Mỹ Thủy, Hướng Phùng bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã sơ tán 1.114 người ở các xã Bắc Trạch, Đông Trạch, Tuyên Phú, Quảng Trạch, Mỹ Thủy, La Lay, Tà Rụt, Đakrông...

Tính đến nay, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 4 người bị thương.