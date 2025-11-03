Quảng Trị mưa xối xả, sông Kiến Giang vượt báo động 3, nhiều nơi ngập sâu

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện Quảng Trị đang mưa xối xả, nước tại các sông lên cao khiến nhiều địa phương như Lệ Thủy, Tân Mỹ, Cam Hồng, Quảng Ninh, Ninh Châu, phường Bắc Gianh, Ba Đồn… ngập sâu.

Đáng chú ý, mực nước sông Kiến Giang tại xã Lệ Thủy hiện đang ở trên báo động 3, người dân địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, kê cao tài sản để ứng phó với mưa lũ.

Lũ trên sông Kiến Giang hiện vượt báo động 3, hơn 400 nhà dân tại xã Lệ Thủy ngập lụt

“So với mọi năm thì nước lũ như thế này vẫn đang lên chậm. Tuy nhiên hầu hết người dân không ai chủ quan, nhất là càng về chiều tối mưa càng xối xả như hiện tại.

Tôi cũng như nhiều người dân ở đây đều tranh thủ khi nước lũ còn thấp, chủ động chuẩn bị lương thực phẩm, kê cao đồ đạc tránh bị nước lũ làm hư hỏng”, anh Lê Văn Thăng (28 tuổi, ngụ tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cho biết.

Nước sông Kiến Giang lên nhanh gây ngập nhiều tuyến đường tại xã Lệ Thủy như Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt...

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài làm mực nước sông Kiến Giang dâng cao hiện khiến trên 400 nhà dân bị ngập lụt, chủ yếu tập trung ở các thôn Mai Hạ, Phú Thọ, Tân Lệ, Thượng Phong, Xuân Hồi…

Hiện, chính quyền địa phương đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm, liên tục cập nhật tình hình mưa lũ qua các trang thông tin điện tử, các nhóm zalo cộng đồng và hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn để người dân có những biện pháp chủ động ứng phó với tình trạng mưa lũ.

Nhiều tuyến đường liên xã, đường thôn ở Ninh Châu (Quảng Trị) ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại.

“Để chủ động ứng phó, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” và tiến hành rà soát khu vực nguy cơ ngập sâu, sẵn sàng phương án di dời người dân khi cần thiết", ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị nói.

Tại xã Ninh Châu, Trường Ninh, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Nhiều tuyến đường trên ở xã Trường Ninh (Quảng Trị) đang ngập sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

Để đảm bảo an toàn, các lực lượng công an, quân sự xã cũng cắt cử lực lượng, lập rào chắn cảnh báo không để người dân di chuyển vào khu vực ngập sâu nguy hiểm.