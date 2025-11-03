Làm rõ nhóm người dùng mái chèo đánh nhau giữa phố ngập lụt ở Huế

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, vừa chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một số người đánh nhau ngay giữa tuyến phố trung tâm thành phố lúc nước lũ ngập sâu gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai nhóm người xô xát, dùng cây sắt, mái chèo đánh nhau tại khu vực đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, TP Huế).

Nhóm người dùng mái chèo đánh nhau giữa khu phố trung tâm TP Huế đang ngập nặng khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, hai nhóm người được cho là chủ các ghe, thuyền phục vụ chở người dân đi qua các đoạn ngập sâu có thu tiền đã nảy sinh mâu thuẫn.

Dù được những người có mặt tại hiện trường can ngăn nhưng một người mặc áo phông đen, quần soóc vẫn cầm cây sắt lao tới đánh tới tấp vào nhóm đối thủ.

Sau đó, cả hai nhóm cùng lao vào nhau hỗn chiến giữa dòng nước ngập sâu, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý, quan tâm của rất nhiều người. Hầu hết đều lên án hành vi bạo lực của hai nhóm đối tượng ngay giữa thời điểm TP Huế đang trải qua đợt thiên tai lớn, cần sự đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng để vượt qua khó khăn.

Chiều 3/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, lũ trên các sông đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống dần.



Cụ thể, tại trạm Kim Long, lũ trên sông Hương đạt đỉnh lúc 13h00 ngày 03/11/2025 ở mức 4,47m, cao hơn báo động 3 là 0,97m; còn lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh lúc 13h20 cùng ngày ở mức 5,33m, vượt báo động 3 là 0,83m.

Theo bản tin dự báo mưa lớn phát lúc 15h30 ngày 3/11, TP Huế qua thời kỳ cao điểm của đợt mưa lớn, lũ trên các sông đạt đỉnh, từ chiều nay mưa có xu hướng giảm, nước lũ rút dần.

Tính đến sáng 3/11, toàn thành phố có 1.135 hộ với 3.121 khẩu tại 32 xã, phường được di dời đến nơi an toàn. Các phường, xã chịu ảnh hưởng nặng gồm Hóa Châu, An Cựu, Hương Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ…

Các lực lượng vũ trang huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện tham gia hỗ trợ di dời dân và bảo đảm an toàn tại các điểm ngập sâu.

Dự báo từ chiều 5/11 đến hết ngày 6/11 mưa có xu hướng giảm, nhưng từ đêm 6/11 đến hết ngày 8/11 mưa lớn sẽ gia tăng trở lại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 - bão KALMAEGI.