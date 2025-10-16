Chiều nay, giá xăng trong nước có thể tăng, giá dầu giảm

(VTC News) -

Những ngày qua, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều giữa hai loại dầu WTI và Brent. Trong khi đó, tại thị trường Singapore, giá xăng thành phẩm tăng so với kỳ trước nhưng mức tăng không quá lớn.

Dựa trên diễn biến này, nhiều ý kiến cho rằng giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều nay 16/10 có thể tăng nhẹ khoảng 120 - 200 đồng/lít, trong trường hợp cơ quan điều hành giá không chi quỹ bình ổn. Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng sẽ giảm nhẹ 100 - 200 đồng/lít.

Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giữ nguyên.

Giá xăng chiều nay (16/10) dự báo tăng nhẹ, trong khi giá dầu có thể giảm. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Bắc cũng nêu ý kiến dự báo giá bán lẻ xăng dầu hôm nay có thể sẽ biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng và giá dầu giảm.

"Giá xăng RON95 có thể tăng khoảng 150 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 40 đồng/lít còn dầu diesel giảm khoảng 120 đồng/lít", vị này nói.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng nhẹ sau một phiên giảm vào tuần trước.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Trên thị trường thế giới, sáng 16/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 61,91 USD/thùng, giảm 0,48 USD, so với phiên liền trước. Ngược lại, giá dầu WTI tăng 0,1 USD so với phiên liền trước, ở mức 58,78 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng giá xăng dầu hiện chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và diễn biến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nóng trở lại. Mỹ và Trung Quốc đã áp dụng thêm mức phí tại cảng đối với các tàu hàng qua lại, gây lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có các tuyến vận chuyển dầu mỏ.

Trung Quốc công bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế lên tới 100% với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11. Những động thái này khiến giới đầu tư thận trọng hơn với thị trường năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung lên đến 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, cao hơn dự báo trước đó. Nguyên nhân đến từ việc OPEC+ cùng các nhà sản xuất khác tăng sản lượng, trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Các nhà phân tích cho rằng, mức dư cung này sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá xăng dầu trong thời gian tới, bên cạnh diễn biến thương mại Mỹ - Trung.

Giới đầu tư hiện chờ đợi các báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần để đánh giá nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ. Một khảo sát sơ bộ của Reuters dự báo, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng khoảng 200.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 10/10, trong khi tồn kho xăng và dầu chưng cất có thể giảm.

Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến được công bố lúc 20h30 GMT ngày 15/10, còn dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ ra mắt vào 14h30 GMT ngày 16/10. Cả hai báo cáo đều bị lùi lịch do kỳ nghỉ lễ Columbus Day đầu tuần.

Các chuyên gia đánh giá, giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn từ hai yếu tố chính: tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và báo cáo tồn kho của Mỹ.