Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo về nguy cơ dư cung lớn vào năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Theo dự báo của IEA, thị trường dầu toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung lên tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, khi các nhà sản xuất thuộc OPEC+ tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn yếu.

Tuy nhiên, theo báo cáo hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga lại đưa ra nhận định ít bi quan hơn. OPEC cho rằng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ giảm dần vào năm 2026, khi liên minh OPEC+ tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng.

Mặc dù vậy, giới lãnh đạo tại các tập đoàn dầu khí lớn và các công ty giao dịch hàng hóa cho rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ thắt chặt trở lại trong trung và dài hạn sau giai đoạn suy yếu ngắn hạn.

“Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu, nếu tình hình không được cải thiện thì nền kinh tế Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS cũng cho biết, tâm lý thị trường đang chuyển sang trạng thái “né tránh rủi ro” do căng thẳng thương mại và báo cáo không mấy khả quan từ IEA.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 13/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tháng này nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến các biện pháp thuế và kiểm soát xuất khẩu.

Tuy nhiên, tuần trước, Trung Quốc đã mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, trong khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11.

Bắc Kinh cũng tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc) do có liên quan đến Mỹ. Đồng thời, cả Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu áp thêm chi phí cảng đối với các công ty vận tải biển.

Chênh lệch giá giữa hợp đồng dầu Brent giao ngay và kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, trong khi chênh lệch giá của dầu WTI cũng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Điều này cho thấy giá dầu giao ngay không còn cao hơn nhiều so với giá kỳ hạn. Bên cạnh nguồn cung ngắn hạn đang khá dồi dào, khiến các nhà giao dịch khó kiếm lời từ việc bán dầu ngay lập tức trên thị trường. Diễn biến đó khiến giới đầu tư tạm thời thận trọng, chờ tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán thương mại và báo cáo sản lượng tiếp theo của OPEC+.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.