Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ, bất chấp OPEC+ dự kiến tạm dừng tăng sản lượng, giữa lúc thị trường lo ngại dư cung và nhu cầu suy yếu tại châu Á.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, gọi chung là OPEC+, hôm Chủ nhật đã thống nhất tăng nhẹ sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I năm 2026.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Trong tháng 10, giá dầu Brent và WTI cùng giảm hơn 2%, ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào ngày 20/10. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu có thể dư cung tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới. Trong khi đó, OPEC dự báo cung - cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ cân bằng trong năm 2026.

Các nhà phân tích của SEB nhận định việc tạm dừng tăng hạn ngạch trong quý đầu năm tới sẽ không ảnh hưởng đến dự báo dư cung, song cho thấy “OPEC+ vẫn quan tâm đến giá dầu. Điều đó đồng nghĩa năm 2026 sẽ không phải là một năm thảm khốc với ngành dầu mỏ”, báo cáo nêu rõ.

Tại một hội nghị ở Abu Dhabi, các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí châu Âu cũng cảnh báo không nên quá bi quan về triển vọng giá dầu trong năm tới.

Ngân hàng RBC cho rằng Nga tiếp tục là “ẩn số lớn” trong nguồn cung, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn Rosneft và Lukoil, cùng với các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga do xung đột tại Ukraine.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm Chủ nhật đã đánh trúng cảng Tuapse - một trong những cảng dầu chính của Nga ở Biển Đen gây hỏa hoạn và làm hư hại ít nhất một tàu chở dầu.

Trong khi đó, các khảo sát công bố ngày thứ Hai cho thấy hoạt động sản xuất tại các trung tâm công nghiệp lớn ở châu Á tiếp tục suy yếu trong tháng 10. Khu vực này hiện là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.