Chiều nay, giá xăng dự báo giảm, giá dầu tăng

Ngày 24/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 79,23 USD/thùng với xăng RON 95, giảm khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 77,24 USD/thùng, giảm hơn 3 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ giảm trong kỳ điều hành chiều nay 25/9.

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Bắc, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.

Trong đó, dự báo giá xăng RON 95 - III giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II giảm khoảng 300 đồng/lít; dầu Diesel tăng nhẹ ở mức khoảng 100 đồng/lít.

Giá xăng dầu dự báo được điều chỉnh giảm vào chiều nay. (Ảnh minh hoạ: Công Hiếu).

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng trong nước có thể giảm 160-200 đồng/lít, trong khi dầu diesel lại tăng 300-400 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 nhiều khả năng lùi về khoảng 18.300 – 18.400 đồng/lít, trong khi RON95-III dự kiến giảm về 19.500 – 19.600 đồng/lít.

Trái ngược với xu hướng này, dầu diesel có thể tăng lên 19.400 – 19.500 đồng/lít, nhờ giá dầu thành phẩm DO 0.05S tăng trên thị trường quốc tế. Dầu hỏa cũng có khả năng nhích nhẹ, tiếp tục duy trì trên 16.500 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm tăng mạnh

Đầu giờ sáng 25/9, giá dầu WTI đứng ở mức 64,75 USD/thùng, tăng 1,32 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 68,99 USD/thùng, tăng 1,36 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh và lên đỉnh 3 tuần khi dự trữ dầu của Mỹ giảm bất ngờ, cùng căng thẳng Nga-Ukraine và xuất khẩu đình trệ ở Iraq, Venezuela làm dấy lo ngại nguồn cung.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá dầu tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong 3 tuần, sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm bất ngờ, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh xuất khẩu gặp vấn đề ở Iraq, Venezuela và Nga.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 607.000 thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát Reuters là tăng 235.000 thùng, nhưng lại thấp hơn nhiều so với mức giảm 3,8 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo hôm thứ 3.

“Báo cáo phần nào mang tính hỗ trợ khi ghi nhận mức sụt giảm trên diện rộng từ dầu thô, sản phẩm chưng cất đến xăng”, John Kilduff, đối tác của Again Capital nhận định.

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi quân đội Ukraine tấn công hai trạm bơm dầu trong đêm ở vùng Volgograd, Nga. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố cảng Novorossiisk - đầu mối xuất khẩu dầu và ngũ cốc lớn nhất của Nga trên Biển Đen.

“Trọng tâm gần đây quay trở lại châu Âu Đông và khả năng các lệnh trừng phạt mới áp lên Nga”, Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil Associates phân tích.

Ngoài ra, sự đình trệ trong việc nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan (Iraq) cùng việc Chevron hạn chế xuất khẩu từ Venezuela vì vấn đề giấy phép của Mỹ cũng khiến thị trường thêm lo ngại nguồn cung.

Hôm thứ 3, cả Brent và WTI đều tăng khi thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu từ Kurdistan tiếp tục bế tắc, khiến 230.000 thùng/ngày không thể vận chuyển qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ, dù dòng chảy đã ngưng từ tháng 3/2023.

Tuy nhiên, đến thứ 4, tám công ty dầu quốc tế hoạt động tại Kurdistan đã đạt thỏa thuận sơ bộ với chính quyền liên bang và khu vực của Iraq về việc nối lại xuất khẩu, theo thông báo từ một hiệp hội ngành. Iraq hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong OPEC (2024).

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ do Nga chiếm giữ, một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường. Chính quyền Trump trước đó đã thúc giục Liên minh châu Âu loại bỏ nhanh hơn dầu và khí đốt Nga.

Các nhà giao dịch cho biết Nga đang thiếu hụt một số loại nhiên liệu khi các đợt tấn công bằng drone của Ukraine làm giảm công suất lọc dầu. Đây là chiến lược nhằm cắt giảm doanh thu xuất khẩu của Moscow. Nga hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới năm 2024, sau Mỹ, đồng thời là thành viên OPEC+.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Mohsen Paknejad, khẳng định sẽ không có thêm rào cản mới đối với hoạt động bán dầu, và xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tiếp tục, trong bối cảnh Tehran cùng các cường quốc châu Âu nỗ lực ngăn chặn việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong tuần này.