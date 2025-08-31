Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm do dự kiến nhu cầu năng lượng tại Mỹ chững lại và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong tháng tới.

Cùng với đó, thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC+ trong tuần tới. Nhóm này dự kiến tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 9 nhằm giành lại thị phần, qua đó gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Số liệu tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cho thấy nhu cầu cuối mùa hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại nhu cầu sẽ giảm khi kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ diễn ra vào đầu tháng 9.

Giá dầu hôm nay (Ảnh: PVOIL).

Giá dầu thô đã tăng đáng kể trong đầu tuần này do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, song thông tin về khả năng các nước châu Âu đang đàm phán cho một lệnh ngừng bắn đã khiến giá hạ nhiệt trở lại.

Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent tăng 0,8%, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1%.

Bên cạnh đó, thị trường đang lo ngại về tác động của thuế quan sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON 92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95-III là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.