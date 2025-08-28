Giá xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất gần 500 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng chiều nay đồng loạt tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8 - 27/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8 và kỳ điều hành ngày 28/8 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 1,544 USD/thùng); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng); 84,76 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng); 85,968 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,392 USD/thùng); 405,362 USD/tấn dầu mazut (tăng 4,294 USD/tấn).

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.