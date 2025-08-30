Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Tiếp tục suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm do chịu áp lực từ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt khi mùa du lịch hè kết thúc, cùng với việc nguồn cung từ Nga sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Ngoài ra, việc nguồn cung từ Druzhba được khôi phục cũng gây áp lực lên giá dầu. Nguồn cung dầu thô của Nga cho Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại sau sự cố gián đoạn bởi một cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga hồi tuần trước - công ty dầu khí MOL của Hungary và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia xác nhận thông tin trên hôm thứ Năm.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong hai tuần tới. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, quan chức hai nước đã thảo luận một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán hòa bình.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice).

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ có nguy cơ đối mặt mức thuế nhập khẩu của Mỹ lên tới 50%, một trong những mức cao nhất mà Washington từng áp dụng. Theo các nhà phân tích tại Ritterbusch and Associates, việc Mỹ tăng gấp đôi thuế lên hàng hóa Ấn Độ có thể diễn ra ngay trong tuần này, điều này sẽ càng siết chặt dòng chảy dầu Nga, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công gần đây của Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON 92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95-III là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.