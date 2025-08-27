Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới quay đầu giảm khoảng 1%, khi giới đầu tư đánh giá lại diễn biến chiến sự Ukraine và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Đà điều chỉnh hôm nay chủ yếu do tâm lý né rủi ro, khi thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống. Yếu tố địa chính trị sẽ cần theo dõi sát, đặc biệt là động thái của ông Trump nếu Nga và Ukraine không ngồi vào bàn đàm phán”.

Đợt tăng giá hôm thứ Hai chủ yếu được thúc đẩy bởi rủi ro nguồn cung, sau khi Ukraine liên tiếp tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm đáp trả bước tiến của Nga trên chiến trường và các đợt oanh kích cơ sở khí đốt, điện của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động lọc, xuất khẩu dầu của Moscow, dẫn đến tình trạng thiếu xăng cục bộ ở một số khu vực Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay. (Ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nếu không đạt tiến triển nào trong đàm phán hòa bình trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng giới chức Mỹ và Nga đã thảo luận một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán hòa bình trong tháng này.

“Với quá nhiều bất định do xung đột Ukraine và cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư sẽ vẫn thận trọng, không nghiêng hẳn về bất kỳ hướng nào trong dài hạn”, ông Tamas Varga, chuyên gia tại PVM Oil Associates, nhận định.

Trong trung hạn, giá dầu Brent có thể sẽ dao động trong biên độ 65-74 USD/thùng, ông Varga dự báo thêm.

Ngoài ra, thị trường cũng đang chú ý tới kế hoạch Mỹ áp thuế mới đối với Ấn Độ do nước này vẫn duy trì nhập khẩu dầu Nga. Hiện Ấn Độ là khách hàng mua dầu Nga lớn thứ ba thế giới.

Xuất khẩu của Ấn Độ có thể phải chịu thuế quan của Mỹ lên tới 50%, một trong những mức cao nhất mà Washington từng áp đặt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.